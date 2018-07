Les principals novetats del cap de setmana

Amb l'arribada del juliol, la gamma extra ja s'ha estès en diverses colles i ara ja n'hi ha quatre que li han pogut fer l'aleta. A més, l'acumulació d'actuacions està portant diverses colles a assolir grans registres. A continuació destaquem els resultats més destacats del cap de setmana.

Vilafranca i Sants emmanillen el dos

L'actuació del Pla de la Seu d'aquest dissabte tenia el principal punt d'atenció en els intents de dos de nou amb folre i manilles dels Castellers de Vilafranca i Castellers de Sants. Finalment van ser els Verds els que, per uns minuts, van descarregar el primer 2d9fm de l'any. Just després els Borinots també completaven la mateixa estructura davant la catedral de Tarragona.

Aquests dos castells, però, arriben en un moment molt diferent per a cada colla. Per als vilafranquins l'actuació d'aquest dissabte havia de ser la primera pedra del que ha de ser un juliol 'in crescendo' amb les actuacions de les Santes i de Vilanova. Per als santsencs, en canvi, la d'aquest cap de setmana ha sigut el punt final al primer tram de temporada en el qual han plasmat un gran estat de forma.

Els Sagals brillen per festa major

Els osonencs ja van acabar la temporada anterior amb els castells de vuit consolidats i amb la novetat del cinc de vuit. Aquest any han refermat els registres i han pogut portar els castells bàsics de vuit amb regularitat, especialment el tres de vuit. Aquest diumenge per l'actuació de festa major, a més, han afegit el dos de vuit amb folre que van haver de defensar durant la descarregada. La d'aquest cap de setmana és tot just la sisena descarregada del seu historial i la segona millor actuació des de la seva fundació. A més, van arrodonir l'actuació amb el primer pilar de sis de l'any.



E sparreguera torna a carregar el 2d7

La colla Bordeus ja f a dues temporades que té uns molt bons registres en els castells de set. Aquest cap de setmana volien fer història i descarregar el primer dos de set del seu historial. El dos, però, va tornar a quedar en carregat com les altres quatre vegades en les quals li han pogut fer l'aleta. Tot i això, també han pogut seguir sumant castells de la gamma alta de set amb el cinc de set i el set de set.

Altres novetats destacades

A l'actuació del Pla de la Seu els Xiquets de Tarragona també van completar el primer cinc de vuit del seu curs. Els tarragonins estan tenint un inici de temporada difícil en el qual han tingut dificultats amb els castells bàsics de vuit. La catedral, però, podria ser un punt d'inflexió per poder encarar nous objectius. En aquesta mateixa actuació els Castellers de Vilafranca també van estrenar el pilar de set amb folre.

El cap de setmana també ha deixat el primer castell de set de l'any dels Brivalls de Cornudella, el 3d7. Finalment també hi ha hagut una novetat internacional, amb el primer 5d6 de la història dels Castellers of London.