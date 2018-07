Carrie Fisher sortirà al pròxim 'Star Wars' gràcies a material no usat

L'actriu Carrie Fisher, que va morir el 2016 als 60 anys, apareixerà de manera pòstuma en l''Episodi IX' de 'Star Wars' gràcies a metratge rodat per a l''Episodi VII' 'El despertar de la força' (2015) que no va arribar a ser utilitzat, ha informat Lucasfilm.

"Estimem desesperadament Carrie Fisher", diu J. J. Abrams, realitzador d''El despertar de la força', que també es farà càrrec del novè episodi, encara sense títol. "Trobar un final veritablement satisfactori per a la saga Skywalker sense ella era impossible. Mai hauríem triat una altra actriu o hauríem utilitzat un personatge digital. Amb el suport i el vist-i-plau de la seva filla, Billie, hem trobat la manera d'honrar el llegat de la Carrie i el personatge de Leia a l''Episodi IX' utilitzant metratge no vist que vam rodar junts", ha explicat.

La presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, havia assegurat l'abril del 2017 que l'actriu no apareixeria com a princesa Leia en la cinta que tancarà la tercera trilogia de 'Star Wars'. Aquesta nova decisió pot estar relacionada amb el canvi en el timó de l''Episodi IX', que havia de dirigir Colin Trevorrow, realitzador de 'Jurassic World' (2015), però que finalment va ser substituït per Abrams a causa de diferències creatives amb Lucasfilm. Abrams és també coautor del guió al costat de Chris Terrio ('Argo').

El rodatge d'aquesta pel·lícula començarà l'1 d'agost als estudis Pinewood de Londres i arribarà als cinemes el desembre del 2019. En el repartiment confirmat d'aquesta nova entrega de 'Star Wars' hi figuren Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Kelly Marie Tran, Billie Lourd (la filla de Carrie Fisher), Mark Hamill, Anthony Daniels i Billy Dee Williams. Segons 'Variety', també hi apareixerà Keri Russell (coneguda per 'Felicity' i The Americans').