'Cielo de medianoche': Netflix s'estavella amb la missió de George Clooney per salvar la humanitat

'Cielo de medianoche'

(2,5 estrelles)

Direcció: George Clooney. Guió: Mark L. Smith. 118 min. Estats Units (2020). Amb George Clooney, Felicity Jones i David Oyelowo. Estrena als cinemes

L’Augustine és un astrònom malalt de càncer que veu com el seu deteriorament físic va en paral·lel a la condició terminal de la Terra. Aïllat en un centre de recerca a l’Àrtic, la seva única missió vital consisteix en intentar establir contacte amb una expedició espacial enviada a l’altra punta de la galàxia a investigar possibles noves llars per a la humanitat i advertir-los sobre l’estat del planeta.

A l'adaptar el llibre de Lily Brooks-Dalton El cel de mitjanit, George Clooney sembla aplicar les lliçons apreses en projectes que va protagonitzar, com Solaris i Gravity, relats espacials que unien l’espectacularitat amb una dimensió dramàtica íntima. Però el guió de Mark L. Smith no aconsegueix resoldre el desafiament essencial de Cielo de medianoche: la possibilitat de comunicació malgrat els abismes de la distància física, una qüestió que en aquest any de confinaments s’ha convertit en part fonamental de la nostra relació amb el món. Cada tall entre l’aventura (quasi) solitària d’un Clooney barbut i demacrat i l’odissea a l’espai capitanejada per Felicity Jones se sent com una desconnexió entre dues pel·lícules diferents. Habitacions separades que només tenen en comú refredar l’indubtable talent reunit davant i darrere la càmera en imatges que, malgrat el que diguin els articles promocionals que volen posicionar el film en la cursa pels Oscars, empetiteixen tota ambició d’alçar la mirada cap a les infinites possibilitats que alberguen les estrelles.