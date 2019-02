Seguiment irregular de la vaga als centres culturals catalans

Els centres i equipaments culturals catalans obriran les seves portes aquest dijous durant la vaga però no garanteixen la seva activitat, a l'espera de valorar la incidència de l'aturada segons l'adhesió voluntària dels seus treballadors.

El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) tindrà serveis mínims durant tota la jornada i internament la percepció és que el seguiment "no serà massiu", tot i que fonts del centre ha instant a esperar al seguiment de la jornada. De la mateixa manera, el Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba) obrirà les seves portes i la seva activitat dependrà del que decideixin els seus treballadors. Per això, "si no es poden donar les condicions d'exhibició o seguretat", tancaran les seves portes. A més, algunes activitats, com les visites escolars i de grups, s'han suspès.

La Fundació Catalunya-La Pedrera té previst obrir amb normalitat, encara que acabarà de prendre la decisió en funció del nombre de treballadors que doni suport a la vaga de forma individual.

En el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, que no té programada funció per aquest dijous, "no es té constància de que ni sindicats ni la majoria del personal del teatre tingui intenció d'acollir-se al dret de vaga". Al Palau de la Música, la programació continuarà igual, excepte en el cas de les funcions escolars del matí, que s'han vist afectades per les escoles que fan vaga.

A l'Auditori es mantindrà l'activitat "amb normalitat -encara que no hi ha cap concert programat- i les oficines i els departaments romandran oberts, tot i que els treballadors també es poden acollir de forma individual a la vaga.

El Mercat de les Flors obrirà les seves portes però fins avui mateix no sabrà si ha de cancel·lar o no la funció depenent de si els seus treballadors s'adhereixen a la vaga o no.

Teatres amb funcions

Als teatres del grup Focus -Teatre Romea, Teatre Goya i La Villarrioel- l'activitat seguirà el seu horari habitual i la programació no ha patit modificacions.

El Teatre Lliure tampoc tancarà portes però està a l'espera de les decisió dels actors de la companyia per saber si es podrà fer funció de 'Davant de la jubilació a Gràcia', programada per avui.

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) té funcions programades a les seves tres sales però encara no sap si les podran fer. El teatre està pendent de la decisió dels seus treballadors.