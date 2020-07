'The beast', correcte i previsible 'thriller' coreà

'The beast'

(2,5 estrelles)

Direcció i guió: Lee Jung-ho. 130 min. Corea del Sud (2019). Amb Lee Sung-min, Yoo Jae-myung i Daniel Choi. Estrena en cinemes el 24 de juliol

Com l’emblemàtica Memories of murder, de Bong Jon-hoo (el director de moda després del fenomen Paràsits), The beast té com a protagonistes dos policies a la recerca d'un assassí en sèrie de noies. Memories of murder, com Oldboy, ha complert disset anys i ja en fa deu d'un altre excel·lent thriller coreà, The yellow sea. Abans de Paràsits, doncs, el cinema de Corea del Sud ja portava dues dècades exportant pel·lícules de gènere d'alta volada, peces d'orfebreria tècnica capaces d'unir estil i crítica social. La febril producció coreana implica, però, que per cada Burning (sublim) han d’existir unes quantes The beast, que busquen un públic més ampli.

Inspirada en un film francès previ, l' opera prima de Lee Jung-ho treu múscul en un parell de seqüències d'infart –l'assalt al bloc de pisos, l'escena al laboratori forense– per acabar col·lapsada per la pirotècnia d’una trama laberíntica, plena de girs tan inversemblants com predictibles. Des del seu mateix títol –¿A qui es refereix? ¿A l'assassí o als policies corruptes, i enfrontats entre ells, que li trepitgen els talons?–, però també amb el seu insistent ús del muntatge paral·lel, el film subratlla una qualitat intrínseca dels personatges de qualsevol noir: l’ambivalència moral. Ni aquest apunt genèric ni un inquietant flirteig amb el terror en el seu tram final pot evitar la sensació d'estar davant d'una obra que camina per senders ja molt transitats, tant pel policíac de Hong Kong com pel subgènere de serial killers hollywoodià.