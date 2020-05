Visites limitades a museus, llibres en quarantena i actors a distància: així reobriran els espais culturals

L'entrada a la fase 1 del desconfinament en alguns territoris (a Catalunya hi passen les Terres de l'Ebre, Tarragona i l'Alt Pirineu i l'Aran) fa que els espais culturals ja puguin començar a obrir. Per això el Butlletí Oficial de l'Estat publicat aquest dissabte indica amb quines mesures els museus, les biblioteques, els cinemes i els teatres poden reprendre l'activitat. Aquestes són les mesures del ministeri de Sanitat sobre la reobertura.

Visites individuals o en família a museus

Els museus podran obrir portes al públic per a visites a les col·leccions permanents i exposicions temporals, però continuen suspeses les activitats culturals i pedagògiques. El ministeri de Sanitat determinarà quin dia pot obrir cada museu a partir de l'adaptació que els centres hagin fet a les instal·lacions, per garantir així que es compleixen les normes establertes. Les visites seran individuals o per unitats familiars. Com a màxim, els museus podran acollir un terç de l'aforament.

Per garantir la distància mínima de seguretat de dos metres entre persones, els equipaments podran alterar els recorreguts, excloure sales de les visites i gestionar les entrades i sortides del públic. Les taquilles estaran tancades i els ascensors només es podran utilitzar en casos excepcionals. Tots els elements museogràfics tàctils estaran inhabilitats i tampoc es podran utilitzar audioguies, fulls de sala i materials semblants. El ministeri de Sanitat recomana que l'adquisició de les entrades es faci de manera virtual, si bé la compra a taquilla estarà permesa. Els museus hauran d'instal·lar mampares i elements de protecció, com també disposar de solució hidroalcohòlica per als visitants.

Llibres en quarantena a les biblioteques

Després de reobrir a la fase 0, les llibreries dels territoris que es trobin ara a la fase 1 ja podran atendre els clients sense haver de demanar hora. L'aforament de l'establiment s'haurà de limitar al 30%. A més, les llibreries hauran de fixar un horari d'atenció amb servei prioritari per a més grans de 65 anys.

Pel que fa a les biblioteques, ara podran reobrir per a préstec i retorn de llibres, com també per proporcionar informació bibliogràfica i bibliotecària. Com en les llibreries, l'aforament de les biblioteques està limitat al 30%. Quan els usuaris tornin els llibres, s'hauran de guardar en un lloc apartat i hauran d'estar separats els uns dels altres com a mínim durant catorze dies. El préstec interbibliotecari queda prohibit.

Com els museus, tampoc s'hi poden dur a terme activitats culturals ni d'estudi, no es poden utilitzar els ordinadors destinats al públic ni els catàlegs bibliotecaris d'accés públic. Fa dos dies, els responsables de les biblioteques catalanes van anunciar que no obririen fins al juny perquè no veuen factible el Pla de Transició cap a la Nova Normalitat.

Vestuari higienitzat als rodatges

L'entrada a la fase 1 també permet reprendre els rodatges, però s'hauran de fer en condicions molt concretes. El ministeri estableix que "s'hauran de mantenir les distàncies de seguretat entre persones" i "utilitzar equipaments de protecció adequats al nivell de risc". Si el tipus de feina no permet respectar la distància –com és el cas dels actors–, el ministeri demana als responsables del rodatge que "dissenyin mesures de seguretat per a cada cas particular".

En paral·lel, tots els platós i espais de rodatge s'han de desinfectar abans de cada ús. Els treballadors dels departaments de maquillatge, perruqueria i vestuari hauran d'utilitzar equipaments de protecció adequats i desinfectar els materials després de cada ús. La roba de rodatge també s'haurà de "netejar i higienitzar" abans que la utilitzi una altra persona.

Als teatres, actors i espectadors a distància

Com passa amb els rodatges, el ministeri de Sanitat considera que als teatres la direcció artística "ha de procurar que es mantingui la distància de seguretat quan hi hagi diversos artistes simultàniament a l'escenari". En cas que no es pugui garantir la distància ni es puguin utilitzar equipaments de protecció, el govern espanyol passa la responsabilitat a l'organització de l'espectacle perquè dissenyi "mesures de seguretat adequades a cada cas particular". Tots els espais utilitzats durant els assajos i les representacions s'hauran de netejar i desinfectar, com també tots els objectes i el vestuari que estigui en contacte amb els artistes després de cada ús.

Els teatres i espais per a arts escèniques en directe podran reobrir al públic amb un terç de l'aforament. Si són llocs tancats no hi podrà haver més de 30 persones a dins i, si són a l'aire lliure, el màxim és de 200 persones. Els espectadors hauran d'estar asseguts, en seients numerats, i mantenir la distància de seguretat en tot moment. El govern espanyol recomana que no hi hagi pauses i prohibeix els serveis de botiga, cafeteria i guarda-roba, com també l'ús de programes de mà o documentació en paper. També aconsella la venda telemàtica d'entrades, si bé es permet la compra a taquilla.