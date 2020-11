Acord de Grifols a Egipte per desembarcar a l'Orient Mitjà i Àfrica

La multinacional catalana dels productes derivats de la sang Grifols no en té prou amb el mercat nord-americà i l'europeu ni amb la irrupció en el xinès. Segons ha anunciat aquest dimarts al regulador borsari, Grifols ha arribat a un acord amb el govern egipci per desenvolupar el mercat de medicaments plasmàtics en aquest país i impulsar el seu autoabastiment.

Aquest acord amb Egipte preveu que Grifols ajudi el país nord-africà amb els seus coneixements i tecnologia per emprendre un projecte industrial que suposarà una inversió conjunta d'uns 300 milions de dòlars, 253 milions d'euros, a través d'una empresa en què la part catalana tindrà el 49% del pes i que deixa la majoria a l'estat egipci.

L'anunci d'aquesta aliança anticipa el desembarcament de Grifols a l'Orient Mitjà i l'Àfrica, mercats on fins ara no hi era, i arriba també acompanyat del trencament d'un acord no vinculant similar que havia anunciat al febrer amb el fons sobirà del regne de l'Aràbia Saudita.

L'aliança amb Egipte passa per construir i operar 20 centres de donació de plasma al país (amb una capacitat inicial per obtenir 600.000 litres de plasma a l'any), així com aixecar diverses instal·lacions productives. També està previst que es construeixi una planta de fraccionament (amb capacitat per fraccionar fins a un milió de litres de plasma l'any) i una altra de purificació i de dosificació, a més d'un magatzem i un laboratori d'anàlisi. Totes aquestes instal·lacions haurien d'estar funcionant a finals del 2025.

El problema de l'escassedat de plasma

Ara fa uns mesos, la multinacional catalana va advertir que arran del confinament provocat per la pandèmia, els seus centres de donació de plasma als Estats Units havien estat inactius i que això podia afectar la matèria primera disponible per a altres països. En aquell país els particulars poden donar plasma a canvi de petites remuneracions (d'entre 20 i 30 dòlars), i és així com obtenen la matèria primera per fer els seus medicaments.

A Europa, però, només es pot remunerar els donants de plasma en alguns països, com Alemanya o Àustria. A Espanya la pràctica es va prohibir a mitjans dels anys 80 amb l'entrada a la Unió Europea.