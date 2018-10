El Banc d'Espanya alerta que l'ocupació a temps parcial frena l'augment salarial

El Banc d'Espanya ha alertat que l'alt percentatge de treballadors amb un contracte a temps parcial malgrat que voldrien treballar més hores és un factor que frena l'augment salarial a Espanya, tot i la recuperació econòmica sobretot a partir de l'any 2014.

En un article de Pilar Cuadrado i Federico Tagliati, de la direcció general d'Economia i Estadística del Banc d'Espanya publicat aquest dimarts, s'analitza per què es manté la moderació salarial a Espanya i a la zona euro malgrat la millora de l'economia.

Als factors tradicionals que frenen la millora de les remuneracions, com són la taxa d'atur, les perspectives d'inflació i la poca millora de la productivitat, els autors n'hi inclouen dos més en el cas d'Espanya que frenen encara més l'augment dels salaris. Aquests factors són la flexibilitat en les hores treballades i l'augment d'aturats que es denominen 'desanimats', és a dir, els que han tirat la tovallola.

"La reducció de la taxa d'atur a partir del 2013 no sembla anar acompanyada d'un augment de la taxa de creixement salarial", constata el Banc d'Espanya, tal com es reflecteix en el següent gràfic:

540x177

Aquest factor es deu principalment, segons els autors, a la folgança del mercat de treball, per l'encara elevada taxa d'atur però també "per la presència de formes contractuals més flexibles que faciliten els canvis tant en les hores treballades com en la transició de la inactivitat a l'ocupació sense passar per l'atur".

En aquest sentit destaca "la taxa de treballadors a temps parcial involuntari", és a dir, els empleats que treballen menys de 30 hores a la setmana però que estarien disposats a treballar més hores, i els "individus desanimats".

Sobre el primer cas, els autors destaquen que la taxa dels treballadors a temps parcial involuntaris "ha crescut ràpidament a Espanya" i se situa al voltant del 8% de la població activa, quan abans de la crisi estava al voltant del 2%. Una situació molt més pronunciada a Espanya que a la resta de l'eurozona, malgrat que al conjunt dels països de la moneda única també ha crescut, però de manera més moderada.

540x306

El Banc d'Espanya conclou que l'elevat creixement d'aquest col·lectiu a partir del 2008 es va produir per la necessitat de les empreses de fer front a la caiguda de l'activitat. Segons el Banc d'Espanya, des de l'inici de la recuperació el 2014 s'observa que el 2016 i els primers trimestres del 2017 els creixements de les remuneracions per assalariat "han sigut de mitjana dos punts percentuals per sota de la mitjana del període".

La parcialitat involuntària i els aturats 'desanimats' "haurien desenvolupat un paper rellevant a l'hora d'explicar el reduït creixement salarial del període més recent", indiquen els autors de l'article.

Productivitat i reforma laboral

Un altre aspecte que diferencia Espanya del conjunt de la zona euro és la productivitat per treballador. En el cas d'Espanya, a partir del 2008, va créixer. Això es deu, segons el Banc d'Espanya, a un comportament anticíclic. En entrar en crisi, "els treballadors amb menys qualificació i menys experiència estan més exposats a abandonar la força de treball". En canvi, en el conjunt de la zona euro es va produir una desacceleració de la productivitat a partir del 2008 i una lenta recuperació a partir del 2010.

Per als autors, el comportament de la productivitat a Espanya va ser una contribució positiva durant la crisi "que va compensar, almenys en part, l'impacte de l'elevat atur".

Altres factors de la moderació salarial a Espanya que destaca el banc emissor són les dues reformes laborals del 2010 i el 2012, que juntament amb els acords interconfederals de la negociació col·lectiva "haurien afavorit un grau més alt de moderació salarial".