Barcelona duplica la inversió en 'start-ups' i ja representa el 65% del total de l'Estat

Per segon any consecutiu les 'start-ups' de Barcelona tornen a duplicar el volum d'inversió aconseguida durant el 2018. És una de les principals conclusions de l'informe 'Startup Ecosystem Overview 2019' que ha presentat aquest dimecres la Fundació Mobile World Capital. L'any passat l'ecosistema tecnològic de la capital catalana va captar un total de 871 milions d'euros, pràcticament el doble respecte als 453 milions d'euros del 2017.

De fet, aquesta quantitat també implica que Barcelona ha guanyat pes pel que fa a la inversió en companyies tecnològiques. El 2018 la ciutat ja representava el 65% del volum invertit en 'start-ups', un petit salt en comparació amb el 58% de l'any anterior. En el conjunt espanyol, aquestes empreses de nova creació van captar un total de 1.300 milions d'euros i van superar per primer cop la barrera psicològica dels 1.000 milions.

"El motiu principal per invertir ja no és només la rendibilitat a futur. Hi ha moltes corporacions que s'hi han sumat", ha explicat Oscar Sala, el director del programa de la MWC The Collider. En aquest sentit, ha destacat l'increment de rondes de finançament de més de 100 milions d'euros. Durant l'any passat, aquestes operacions van aconseguir 720 milions d'euros de capital. Cal tenir en compte que l'any passat es van tancar dues operacions rellevants a Barcelona: la ronda de 430 milions d'euros de Letgo i la de 115 milions de Glovo.

Més espai per fer créixer el 4YFN

La presentació de l'informe també ha servit per avançar alguns detalls de la pròxima edició del 4 Years From Now (4YFN), el congrés paral·lel al Mobile World Congress sobre 'start-ups'. L'esdeveniment preveu que pel recinte de Fira a Montjuïc hi passaran més de 21.000 assistents, més de 750 empreses i 700 inversors d'arreu del món. El director del programa, Pere Duran, ha destacat aquesta serà l'edició "més internacional" fins la data.

Tot i així, no ha concretat com afectarà al congrés paral·lel l'ampliació de les instal·lacions de Fira de Barcelona a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Duran ha admès, però, que el 4YFN haurà de buscar més espai on créixer perquè les instal·lacions de Montjuïc comencen a quedar-se curtes. En l'edició del 2018 ocuparà més de 19.000 metres quadrats i estrenarà un espai exterior per a sessions de 'networking'.