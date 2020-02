La borsa obre a l'alça després del dilluns negre pel coronavirus però torna a les pèrdues al migdia

La borsa espanyola ha començat la sessió d'aquest dimarts en els mercats amb lleugeres alces, després d'haver-se desplomat dilluns a l'estendre's la por al coronavirus. L'Íbex-35 va baixar un 4,07%, en línia amb els principals mercats europeus, i va perdre tots els guanys acumulats de l'any. Les empreses de l'Íbex-35 van perdre en una sola sessió més de 27.000 milions d'euros de capitalització. Però tot i la pujada dels primers minuts, l'Íbex-35 ha capgirat la tendència i cap al migdia estava en números vermells, amb una pèrdua de gairebé el 0,8%.

Aquest dimarts la sessió s'ha iniciat amb lleugers números verds. A l'obertura el selectiu de la borsa espanyola indicava una pujada del 0,2%, cosa que ha portat l'índex a situar-se en els 9.502,90 punts i recuperava la cota psicològica dels 9.500 punts, amb la majoria dels valors en verd, però al migdia ja lluitava per mantenir els 9.400 punts.

La majoria de parquets europeus seguien aquest dimarts el mateix patró: Milà ha obert amb guanys (+0,34%), igual que Frankfurt (+0,37%), París (+0,36%) i Londres (+0,27%), després que ahir als Estats Units el Dow Jones i el S&P 500 tanquessin amb un descens del 3,56% i del 3,35%, respectivament. Al migdia, però, dominaven els números vermells a les borses europees, tot i que amb pèrdues menors que les d'ahir.

El preu del barril de petroli de qualitat Brent, de referència a Europa, s'enfilava lleugerament i se situava en els 56 dòlars a l'obertura de sessió, però al migdia girava la tendència i perdia un 0,34% i se situava per sota dels 56 euros el barril. La prima de risc espanyola se situava en 68 punts bàsics, amb l'interès exigit al bo a deu anys del 0,2% a l'inici de la sessió, però s'enfilava per sobre dels 73 punts bàsics al migdia.

A Tòquio, l'índex Nikkei s'ha desplomat aquest dimarts a la matinada un 3,34% i ha tancat en 22.605,41 punts, per la preocupació de l'impacte que pot tenir en l'economia el Covid-19. El parquet nipó ha obert a la baixa i durant la sessió ha arribat a perdre un 4,5%. Només la multinacional Fujifilm Holding ha tancat en positiu entre les 225 empreses que formen part d'aquest índex borsari. Aquesta empresa és la responsable del desenvolupament de l'antivíric Avigan, un medicament que s'utilitza contra diverses malalties víriques com la grip o la febre aftosa i que el govern japonès estudia utilitzar contra el coronavirus.

Problemes al tèxtil

D'altra banda, els fabricants tèxtils vietnamites hauran de fer front a una greu escassetat de materials a partir del segon trimestre d'aquest any, perquè el coronavirus ha afectat amb força les seves cadenes de subministrament, segons ha explicat el president de l'Associació de Tèxtil i Confecció del Vietnam, Vu Duc Giang, informa l'agència Reuters.

Les peces de vestir i el tèxtil són la tercera indústria més exportadora del Vietnam, després dels telèfons intel·ligents i els productes electrònics. Els fabricants del tèxtil d'aquest país depenen en gran part de materials fabricats a la Xina, on s'ha produït l'origen de l'epidèmia.

"Les empreses tenen prou material per a la producció fins al final del primer trimestre, però moltes hauran de fer front a una greu escassetat de materials en el segon trimestre perquè tenen dificultats per importar materials de proveïdors clau de la Xina, el Japó i Corea del Sud", ha indicat Giang.

El tèxtil és un dels sectors més afectats per la falta de subministrament, que també afecta altres indústries, com l'automoció, els productes electrònics o la informàtica. L'empresa de moda Primark ja ha anunciat que està buscant alternatives de fabricació per si es prolonga l'epidèmia a la Xina. També el gegant de la informàtica Lenovo va indicar que busca nous subministradors, mentre que empreses com Nissan han revisat a la baixa les seves previsions. En aquest cas, la multinacional nipona de l'automoció no ha pogut obrir les seves plantes de Xianyang, a la província de Hubei, on es va originar l'epidèmia, i Zhengzhou, a la província xinesa de Henan.

La multinacional de targetes de crèdit i sistemes de pagament Mastercard també ha rebaixat entre 2 i 3 punts les seves previsions de creixement d'ingressos per al primer trimestre del 2020, per l'impacte de l'epidèmia en els viatges internacionals i en el comerç electrònic.

Demanda de mascaretes: augment del 10.000%

La demanda de mascaretes a les farmàcies espanyoles s'ha incrementat un 10.000%, segons han explicat al diari Expansión fonts de la Federació de Distribuïdores Farmacèutiques (Fedifar). La setmana passada la demanda s'havia estabilitzat amb un augment del 8.000%, però l'arribada de l'epidèmia a Itàlia ha disparat de nou les peticions dels consumidors.

La patronal de les distribuïdores farmacèutiques ha indicat que pot satisfer entre un 10% i un 15% d'aquesta demanda, és a dir, unes 10.000 unitats de les 80.000 que es demanden diàriament.