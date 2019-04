La Cambra manté les previsions de frenada de l'economia catalana per al 2019

La Cambra de Comerç de Barcelona ha mantingut sense canvis les seves projeccions de creixement de l'economia catalana per als anys 2019 i 2020. L'organisme empresarial preveu un increment del producte interior brut català del 2,1% i del 2% aquest any i el següent, respectivament.

En una roda de premsa, el president de la Cambra, Miquel Valls, ha destacat que Catalunya i Espanya continuaran amb nivells de creixement superiors a la mitjana de la zona euro. La Cambra ha pronosticat un creixement del 2,2% en el conjunt d'Espanya i de l'1,3% a la zona euro. "L'economia europea tindrà un ritme més moderat", ha comentat Valls. En aquest ambient de moderació, descarta un repunt de la inflació.

Segons els estudis de la Cambra, la fortalesa del consum intern serà el factor diferencial que permetrà aquesta diferència positiva respecte als socis europeus. Aquesta bona evolució del consum es deu, en part, a l'increment dels salaris i de l'ocupació en general. L'elevat consum, però, tindrà com a contrapartida una frenada de la inversió, que creixerà un 3,8% el 2019 i un 3,5% l'any vinent, en comparació amb el 4,6% de l'any passat.

En aquest sentit, la frenada de l'economia en països de la zona euro es notarà en el sector exterior català, particularment en les indústries de caràcter més exportador, com la química o l'automoció. Al gener d'aquest any, de fet, les exportacions van caure un 2% respecte al mateix mes del 2018, especialment per la caiguda de les vendes en països clau per a la indústria catalana, com ara França, Alemanya i Itàlia. Malgrat les males perspectives industrials, però, l'afiliació de treballadors a la indústria continua a l'alça.

Tot i així, el cap del servei d'estudis de la Cambra, Joan Ramon Rovira, va remarcar que gran part dels expedients d'ocupació registrats les últimes setmanes a Catalunya es deuen a raons puntuals de cada empresa, més que no pas a la conjuntura de cada sector. A més, va recordar que "el nombre d'afectats encara és relativament petit".

Pel que fa a la construcció, les projeccions de la Cambra permeten mantenir la tendència positiva, tot i que molt lluny dels nivells extraordinaris d'abans de la crisi, en plena bombolla immobiliària. El turisme també continuarà a l'alça –especialment aquest any, gràcies a la pròrroga del Brexit que permetrà al sector mantenir la clientela britànica–, malgrat la disminució del turisme espanyol.

Juntament amb la construcció, el sector serveis serà el principal motor de creixement, tot i patir també una "tendència a la moderació" des de fa dos anys. Més concretament, el comerç minorista fa mesos que està afeblit, segons la Cambra, a causa de l'increment de quota de mercat del comerç electrònic.