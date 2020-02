Ericsson també cancel·la la seva participació al Mobile World Congress

Ericsson, companyia sueca dedicada a les telecomunicacions, ha anunciat aquest divendres que tampoc participarà al Mobile World Congress 2020. Segons ha explicat en un comunicat "després d'una amplia avaluació interna dels riscos, Ericsson ha decidit adoptar mesures de precaució addicionals retirant-se de MWC Barcelona 2020, l'esdeveniment més gran de la indústria de les telecomunicacions". Pren així la mateixa decisió que aquesta setmana han anunciat les també tecnològiques LG i Asus.

La companyia sueca reconeix que GSMA ha fet tot el possible per controlar el risc. Malgrat això, indiquen, ser un dels "majors expositors" implica tenir milers de visitants al seu saló cada dia. "Fins i tot si el risc és baix, l'empresa no pot garantir la salut i la seguretat dels seus empleats i visitants", asseguren. El propi president i conseller delegat de la companyia, Börje Ekholm, ho expressa de forma contundent en el mateix comunicat: "Aquesta no és una decisió que hem pres a la lleugera, teniem ganes de mostrar les nostres últimes novetats a MWC a Barcelona -assegura-. És una llàstima, però creiem fermament que la decisió empresarial més responsable és retirar la nostra participació en l'esdeveniment d'aquest any".

Resoldran el fet de no poder presentar els seves novetats en el congrés organitzant esdeveniments locals a cadascun dels seus mercats.