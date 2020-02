La Fira vol negociar amb GSMA per allargar la permanència del Mobile a Barcelona

El president de la Fira de Barcelona, Pau Relat, ha assegurat que l'ens firal intentarà allargar més anys la presència del Mobile World Congress a Barcelona, però ha demanat "discreció" en les properes setmanes per tal que les negociacions arribin a bon port.

"Els acords seran més o menys exitosos en la mesura que siguem discrets en el procés de negociació", ha indicat Relat. "En els propers dies passaran coses que no podem fer públiques", ha afegit. Segons el president de la Fira, la intenció de l'organisme és "perllongar bastant anys més" la permanència del certamen a la capital catalana, més enllà del 2023, quan s'acaba el contracte amb GSMA -la patronal organitzadora- per la celebració del MWC.

Dimecres passat, GSMA va anunciar que l'edició del 2020, prevista entre els dies 24 i 27 de febrer, quedava suspesa davant de degoteig d'empreses que se'n retiraven pels temors a l'epidèmia de Covid-19. Després de diversos dies d'incertesa, un cop confirmat que no se celebrarà, queda l'interrogant sobre qui farà front al conjunt de pèrdues que se'n derivaran, a més de quines empreses tindran dret a reclamar indemnitzacions a la GSMA.

El MWC representa un 40% dels ingressos de la Fira de Barcelona. La Fira xifra en 500 milions d'euros l'impacte econòmic del congrés tecnològic, per la qual cosa l'anul·lació pot representar un cop dur a sectors com l'hostaleria i l'alimentació.

Després d'una setmana que ha descrit com "dura i complicada", Relat ha participat en una trobada al palau de la Generalitat per avaluar l'impacte de l'anul·lació del Mobile, que s'havia de celebrar la setmana que ve.

A més de la Fira i la Generalitat, a la reunió hi ha pres part les quatre administracions implicades -els ajuntaments de Barcelona i l'Hospitalet, i el govern espanyol- i diversos agents econòmics, com ara els sindicats, la Cambra de Começ, Pimec i Foment del Treball. Els participants de la reunió han insistit que la decisió de cancel·lar el congrés ha estat unilateral per part de GSMA i han elogiat la bona coordinació entre administracions tant a nivell sanitari com defensar que Mobile se celebri a Barcelona.

Per la seva banda, a més, el Govern català ha creat una coordinació interdepartamental per "recollir respostes" davant l'anul·lació, ha explicat en la seva intervenció el president de la Generalitat, Quim Torra, que ha presidit l'acte. Torra ha agraït "la imatge d'unitat i l'energia" expressada en la trobada per tots els participants.

Ampliació aprovada a l'Hospitalet

Relat creu que el sector tecnològic és "clau" perquè Barcelona continuï entre les ciutats líders del sector dels congressos a nivell europeu. A més, ha ressaltat la importancia que la Fira pugui créixer en superfície i pavellons en els pròxims anys per tal d'acollir més certamens i més grans.

En aquest sentit, l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat aprovarà aquesta setmana els darrers tràmits perquè la Fira ampliï en un futur els seus recintes en el municipi. Concretament, si els plans tiren endavant com estan previstos ara, el recinte firal guanyarà 60.000 metres quadrats de superfície, un 25% més dels que té ara. Segons el tinent d'alcalde de l'Hospitalet, Francesc Josep Berbel, el consistori volia fer coincidir l'anunci amb el Mobile, però la cancel·lació ho ha impedit.