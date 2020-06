El Govern atura la convocatòria d'ajudes al lloguer per l'allau de peticions

El Govern ha paralitzat la convocatòria d'ajudes al lloguer per a famílies vulnerables perquè ha quedat "desbordat" davant les sol·licituds que rebia, segons han confirmat fonts de la conselleria de Territori i Sostenibilitat a Europa Press.

La SER ha informat aquest dimarts que el Govern havia comunicat als ajuntaments catalans que havia deixat d'acceptar sol·licituds per a l'ajuda arran de "l'allau" de peticions que havia rebut i perquè no sabia si tindria prou diners per cobrir-les.

Les fonts del departament esmentades han remarcat que, tal com preveien, la convocatòria era "insuficient" i han parat d'acceptar més sol·licituds per responsabilitat i per gestionar les que han arribar fins al moment.

Així mateix, han exposat que van reclamar més diners a l'Estat per a aquesta ajuda al lloguer: dels 14,5 milions d'euros previstos en la convocatòria de la Generalitat es volia arribar al 29 milions amb l'ajuda del govern espanyol.

Hi haurà més ajudes

La conselleria de Territori ha assegurat que les ajudes al lloguer de la Generalitat "no s'acabaran" amb aquesta convocatòria i que estan estudiant aplicar-hi fons de contingència.

La Generalitat va convocar a mitjans de maig aquesta línia d'ajudes adreçada a famílies que viuen de lloguer i que estiguin en situació d'atur, expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) o que hagin vist reduïda la jornada de treball de manera que els suposi pèrdues.

L'administració catalana va explicar que era una ajuda directa i havia d'estar destinada o bé a pagar la quota mensual del lloguer o bé a cancel·lar els microcrèdits que la família hagi demanat.

L'ajuda es podia concedir per a un màxim de sis mensualitats de la renda de lloguer, des de l'abril al setembre del 2020, i per un import màxim mensual que varia segons el lloc de l'habitatge. Les famílies havien de comptar amb un límit de renda familiar i un lloguer no superior a 900 euros.