EN DIRECTE | L'Estat adjudica a Catalunya el 16,5% del pressupost

Després de conèixer les primeres dades dels que han de ser els futurs pressupostos generals de l'Estat, aquest dimecres el govern espanyol ha presentat al Congrés dels Diputats el llibre que ha de guiar els comptes espanyols l'any 2021. La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha entregat a la presidenta del Congrés, Mertixell Batet, l'avantprojecte dels comptes generals de l'Estat.

Per a Catalunya, l'Estat ha adjudicat el 16,5% del pressupost total, fins als 2.199 milions d'euros. Aquesta partida forma part de la inversió total que l'Estat ha adjudicat a les comunitats i que s'eleva fins als 12.125 milions d'euros. La inversió a Catalunya, però, continua estan per sota del 19% del PIB català i del 16,8% que el president del govern, Pedro Sánchez, va prometre per a Catalunya ara fa més d'un any, abans de la pandèmia. Els últims pressupostos de l'Estat recollien per a Catalunya un total de 2.051 milions d'euros. Aquesta dada, però, era la inversió que l'Estat tenia pensat destinar a Catalunya. Els últims anys, la inversió final, és a dir, l'executada que finalment arriba s'ha caracteritzat per ser molt menor. De fet, com explicava l'ARA, l'Estat va deixar d'executar 2.200 milions d'euros d'inversions a Catalunya entre el 2013 i el 2018.

Aquests seran els pressupostos més "expansiu" de la història, com ha defensat el govern espanyol, amb una inversió social rècord de 239.765 milions d'euros, és a dir, un 10,3% més que els últims pressupostos de l'Estat i més de la meitat de la inversió total que s'enfila fins als 383.542 milions.

Els futurs pressupostos destaquen també per les noves mesures fiscals a través de les quals es vol recaptar en dos anys fins a 9.000 milions d'euros. Una de les principals mesures és que augmenta l'impost de societats, el de patrimoni i l'IRPF a les grans fortunes. Els futurs pressupostos generals de l'Estat també incrementen un punt l'impost de patrimoni en aquells de més de 10 milions (del 2,5% al 3,5%) per "garantir que els tenen més aportin més", 3 punts l'IRPF a les rendes de capital de més de 200.000 euros, així com 2 punts l'IRPF per a les rendes de treball de més de 300.000 euros; aquestes dues últimes mesures afectaran 36.194 contribuents (un 0,17% del total) i tindran un impacte de 491 milions d'euros. A més a més, el govern espanyol regularà una tributació mínima del 15% a les socimis, un tipus d'empresa que utilitza els grans fons per estalviar impostos.