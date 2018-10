Revolta dels treballadors Més precaris del Regne Unit

Diversos col·lectius de la classe treballadora en condicions més precàries del Regne Unit han decidit anar a la revolta. O intentar-ho, si més no. Fa cinc dies empleats de McDonald’s i TFI Fridays (menjar ràpid), Wetherspoons (pubs) i Uber Eats (repartiment de menjar a domicili) van parar per reivindicar millores salarials i contractuals. I ahir van ser els conductors d’Uber els que van protagonitzar una vaga de 24 hores de durada.

Poc després del migdia, els professionals del transport van apagar els mòbils i, almenys durant bona part de la tarda, no hi havia pràcticament servei en ciutats com Londres, Birmingham i Nottingham. Uns tres centenars de conductors es van concentrar a l’exterior de la seu d’Uber a la capital britànica.

Els empleats d’Uber protesten perquè la companyia ha continuat apel·lant contra una decisió judicial de l’any 2016 que els reconeix els mateixos drets laborals que a la resta de treballadors. Contra els criteris de la tecnològica, la interlocutòria judicial considerava que els xòfers no són contractistes autònoms sinó empleats amb plens drets.

Així, la decisió judicial de fa dos anys obligava Uber a reconèixer vacances pagades als conductors i altres beneficis, com la percepció d’un salari mínim. El recurs de la companyia ha paralitzat, de moment, la implementació de la mesura. A finals d’octubre el tribunal resoldrà el cas i marcarà jurisprudència.

Els conductors dels vehicles de l’aplicació també demanen l’augment de les tarifes d’1,42 euros per milla recorreguda (1,6 km) a 2,28 euros, així com una reducció del 10% en les comissions que han de pagar a Uber. Una altra de les raons de la protesta és el que molts conductors consideren un excés de vehicles en constant circulació, fet que obliga els professionals a estar més de dotze hores per poder aconseguir uns ingressos diaris mínims.

Uber està en entredit al Regne Unit per les irregularitats denunciades en el passat per Transport for London, l’entitat que atorga la llicència perquè es pugui desenvolupar l’activitat. De moment, i des del mes de juny, està en un període de prova de 15 mesos al final del qual pot veure confirmat o revocat el permís de circulació.

Un estudi acadèmic publicat al setembre al Regne Unit va concloure que els conductors a Londres cobren de mitjana uns 12,5 euros l’hora, després de descomptar els costos, inclosa la tarifa d’Uber.

Pel que fa a les protestes de McDonald’s, TFI Fridays, Uber Eats i Wetherspoons, són principalment salarials, tot i que els punts de partida dels uns i dels altres són força diferents. Els repartidors d’Uber Eats, per exemple, han vist en les últimes setmanes com la tarifa per cada lliurament ha baixat dels 4,86 euros inicials als 3,99 actuals. Divendres passat demanaven un augment de fins a 5,70 euros per servei realitzat més 1,12 per cada milla recorreguda.

Al seu torn, els treballadors de McDonald’s, TFI Fridays i dels pubs Wetherspoons es van mobilitzar per reclamar el pagament d’11,40 euros l’hora.

Condicions contractuals

A més, les condicions contractuals són també un altre dels fronts oberts. La majoria d’aquests empleats -amb l’excepció dels responsables- tenen el que s’anomena contracte de zero hores, una modalitat que no obliga el treballador a estar alerta per cobrir una plaça que estigui lliure però tampoc no obliga l’empresa a garantir un mínim d’hores de feina setmanals. El resultat és la manca de qualsevol mena de seguretat i la falta absoluta de perspectives.

La precarietat laboral, una crua realitat en un Regne Unit en què les xifres d’atur estan en mínims històrics, afecta especialment els joves d’entre 18 i 21 anys. Des de la crisi del 2008, els salaris d’aquest segment poblacional s’han reduït el 16%. En una ciutat com Londres, on els lloguers no han parat d’augmentar, l’efecte és pervers.