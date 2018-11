Sánchez anuncia un pla de xoc laboral que copia algunes propostes del PP

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns un pla de reformes econòmiques i polítiques centrat en els canvis en el mercat de treball, el finançament de l'estat del benestar, la transició ecològica i la ja anunciada reforma constitucional per eliminar els aforaments.

En l'acte de celebració de l'aniversari del diari 'Expansión', Sánchez ha explicat que les reformes, en l'àmbit del mercat laboral, passaran, entre d'altres, per la simplificació "dràstica del nombre de contractes" de treball, que seran tres: indefinit, temporal i de formació o de relleu, una proposta que ja havia fet el PP. També pretén reduir el nombre de bonificacions a les contractacions deixant només les que afecten els col·lectius més "vulnerables" i aprovar un pla de xoc per fomentar l'ocupació entre la població jove, que es crearà abans de final d'any i tindrà mesures de suport per incentivar el retorn del talent emigrat. També es reforçarà la negociació col·lectiva, es recuperaran les jubilacions forçoses per edat com a política d'ocupació en el marc dels convenis col·lectius i s'establirà el registre d'hores de treball per "reduir els abusos". L'objectiu, ha dit Sánchez, és reduir la temporalitat i la precarietat", però per fer-ho no derogarà la reforma del PP com va prometre quan estava a l'oposició.

La proposta de reduir el nombre de contractes està en la línia del que ja va dissenyar la ministra de Treball de l'era de Mariano Rajoy, tot i el signe oposat d'aquell executiu, i que es va arribar a acordar amb els actors socials fa poc més d'un any. Totes aquestes mesures seran presentades "en les pròximes setmanes" i tindran en compte els actors socials, segons ha dit el president espanyol. També hi haurà canvis en educació, relacionats amb el mercat de treball, com ara una nova llei de formació professional.