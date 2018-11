Les accions del Suprem cauen en picat per fer pujar les dels bancs

Tots els detalls de l’escenografia des que el president de la sala tercera del Tribunal Suprem, Luis Díez-Picazo, va convocar el ple d'aquests últims dos dies van ajudar a forçar la 'contrasentència' d'ahir. La que revoca la sentència del 16 d'octubre, ferma, per la qual les despeses jurídiques documentades de les hipoteques havien de ser abonades pels bancs en lloc de pels clients.

El president Díez-Picazo ja va alertar el 19 d’octubre, a instàncies de Lesmes, de l’"enorme repercussió econòmica i social" de la sentència per convocar un ple quinze dies més tard amb la finalitat de canviar el rumb. "Quinze dies donen per a molt: dinars, sopars, números i arguments que els bancs han fet arribar als magistrats", va dir una font del sector financer a l’ARA.

Però, a més, hi ha notícies que han perfilat el desenllaç. La banca espanyola va quedar la setmana passada en penúltim lloc per capital a les proves d’esforç de l’Autoritat Bancària Europea (EBA). Ahir mateix, quan va començar la deliberació dels 28 magistrats de la sala tercera, el vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), l’espanyol Luis de Guindos, es va estrenar amb un discurs en el qual precisament va fer referència a la necessitat de reforçar el capital dels bancs que es van quedar per sota de l’índex de capital del 9%, en al·lusió al Banc Santander, el BBVA i el Sabadell.

Però aquestes aparents desgràcies no han impedit als bancs espanyols assolir beneficis milionaris en els nou mesos fins al 30 de setembre del 2018. Ni tampoc practicar augments de remuneracions dels principals executius, espectaculars en determinats casos.

Fonts jurídiques consultades assenyalen que dos magistrats, el president Díez-Picazo i Pilar Rezo (magistrada que sona per ser la pròxima presidenta del Suprem i del Consell General del Poder Judicial) van proposar arribar a un consens de tota la sala amb la proposta d’aplicar la sentència del 16 d’octubre sense retroactivitat. Però quan va ser rebutjada la iniciativa, tots dos van formar la majoria de 15 contra 13 a favor que continuïn pagant els clients.

El Suprem, doncs, ha vist que en aquestes dues jornades del 5 i el 6 de novembre -a les quals cal sumar l’anterior del 19 d’octubre- com les seves accions han caigut simbòlicament en picat -pèrdua de crèdit- per aconseguir que pugi la cotització dels títols bancaris.

Ara la patata calenta passa al govern de Pedro Sánchez perquè la sentència del 16 d'octubre va anul·lar l'article 68.2 del reglament que regulava amb anterioritat aquestes despeses. L'executiu espanyol haurà de proposar una reforma al Congrés.