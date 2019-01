L’atur a l’àrea de Barcelona baixa del 10% però amb caiguda de sous

La taxa d’atur de l’àrea metropolitana de Barcelona s’ha situat per primer cop des de l’inici de la crisi econòmica per sota del llindar del 10% (a Catalunya és del 10,5%). La creació de feina, però, no ha anat acompanyada de la pujada de sous, perquè els salaris, tot i que es van començar a recuperar a partir del 2015, el 2016 encara eren un 5% inferiors als del 2010.

Concretament, i segons recull l’estudi Flaix metropolità 2018, presentat aquest dijous, l’atur s’ha situat el tercer trimestre del 2018 -les últimes dades publicades- en un 9,8%, mentre que el sou mitjà anual brut el 2016 als municipis de més de 40.000 habitants era de 27.290 euros. Les poblacions amb els salaris més alts van ser Sant Cugat del Vallès -amb més de 40.000 euros-, Castelldefels i Barcelona, mentre que a la cua hi ha Badalona, l’Hospitalet de Llobregat i, en última posició, Santa Coloma de Gramenet, amb poc més de 20.000 euros.

El sector de les TIC, al capdavant

El sector on ha crescut més l’ocupació han estat les TIC, on hi ha més de 78.000 treballadors, un terç més que el 2014. Pel que fa al PIB, va créixer un 4,3% el 2017, un percentatge similar al global de Catalunya (4,4%) i 1,5 punts per sobre dels països de la UE. En conjunt, l’àrea metropolitana concentra el 51% del PIB de Catalunya.

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, es va mostrar convençut que la pujada del sou mínim interprofessional a 900 euros bruts anuals repercutirà positivament a l’hora de fer créixer la renda disponible de les famílies, cosa que podria portar a curt termini a recuperar el sou mitjà que hi havia abans de la crisi.

Una afirmació que no comparteix el catedràtic d’economia de la Universitat Pompeu Fabra José García Montalvo, que va assegurar en una conferència al Fòrum Empresarial del Llobregat que no es pot predir amb certesa el resultat i l’impacte d’aquest increment. L’economista també va alertar que l’àrea metropolitana de Barcelona s’està convertint en l’únic motor de l’economia catalana, entre altres coses perquè “la Catalunya rural s’està desconnectant”.