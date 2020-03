Qui pot treballar amb l'enduriment del confinament?

L'enduriment del confinament decretat pel govern espanyol restringeix la mobilitat dels treballadors al màxim. Es permet el teletreball en totes aquelles activitats on no sigui possible i en la resta es proposa un permís retribuït per aquests dies pagat per l'empresa i que els treballadors recuperin les hores posteriorment, fins el 31 de desmebre. Les noves restriccions del govern espanyol fixen que només puguin desplaçar-se per anar a treballar els professionals que treballin en l'àmbit dels serveis essencials. El decret publicat al BOE aquest diumenge gairebé a mitjanit regula quines son aquestes activitats imprescindibles:

Els sectors que seguiran treballant