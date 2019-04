Els costos laborals d'Espanya estan un 30% per sota de la mitjana de l'eurozona

Els costos laborals per hora a Espanya es van incrementar un 1,3% durant el 2018, fins als 21,4 euros. Aquesta xifra se situa un 30% per sota de la mitjana de la zona euro de 30,6 euros i que col·loca Espanya com el desè país amb els majors costos laborals entre el club d'estats que fa servir l'euro com a moneda comuna, segons ha informat Eurostat en un comunicat.

D'aquesta manera, la diferència entre els costos laborals per hora d'Espanya respecte de la mitjana de la zona euro s'ha ampliat des del 22,7% el 2008 al 30% en l'última dècada. Concretament, el 2017 la dada d'Espanya va ser un 29,3% inferior a la mitjana de l'eurozona.

Els costos laborals per hora de l'eurozona van créixer un 2,2% durant l'any passat fins als 30,6 euros, mentre que en el conjunt de països que conformen la Unió Europea (UE) es van incrementar un 2,7% fins als 27,4 euros.

Les dades de l'oficina estadística comunitària també mostren que la gran disparitat existent entre els Vint es va mantenir durant 2018. Així doncs, mentre que a Dinamarca els costos laborals van ser de 43,5 euros per hora (+1,7%), a Bulgària es van situar en 5,4 euros (+6,9%).

Indústria i construcció, les dues cares de la moneda

Entre els països de la unió monetària, els majors increments es van observar a Letònia (+12,9%), Lituània (+10,4%), Estònia i Eslovàquia (+6,8% en els dos casos). En termes absoluts, els majors costos per hora de treball es van donar a Luxemburg (40,6 euros), Bèlgica (39,7 euros) i els Països Baixos (35,9 euros), alhora que els menors es van observar a Letònia i Lituània , amb 9,3 i 9 euros, respectivament.

Per sectors, els majors costos laborals es van registrar a la indústria (27,4 euros a la UE i 33,2 a la zona euro), per davant de les empreses (27 i 30,6 euros, respectivament), els serveis (27 i 29,6 euros, respectivament) i la construcció (25 i 27,6 euros, respectivament). En comparació amb 2017, els costos laborals per hora van augmentar en tots els països de la Unió Europea amb l'excepció de Suècia, on van registrar una caiguda del 3,9%, fins a situar-se en 36,6 euros.