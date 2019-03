Sánchez tampoc limita ara el preu del lloguer però crearà un índex de referència

El govern espanyol s'ha fixat com a objectiu aprovar abans del 28 d'abril les mesures més simbòliques que havien quedat al calaix amb el fracàs dels pressupostos i la convocatòria d'eleccions anticipades. Una de les iniciatives més importants és la del preu dels lloguers, que l'executiu socialista qualifica d'"urgent". El Congrés va tombar el primer decret del lloguer al gener però Pedro Sánchez no s'ha donat per vençut i n'ha tornat a posar un damunt la taula, aquesta vegada ben lligat amb Podem i altres forces polítiques per tenir-ne garantida l'aprovació.

El consell de ministres té previst aprovar aquest divendres el nou reial decret per intentar frenar l'escalada de preus dels pisos de lloguer, un fenomen que pateixen les grans ciutats com Barcelona. Finalment no inclourà una regulació per limitar-ne el preu però preveu mesures per incentivar els propietaris a evitar els abusos, com ara la creació d'un índex de referència de preus i una rebaixa del 80% en l'impost de béns immobles (IBI) per als propietaris que arrendin l'habitatge per sota del preu que marca l'índex.

A més, els ajuntaments tindran marge –tal com preveia el primer decret– per augmentar fins al 95% la rebaixa fiscal. La creació d'un índex de referència, que Catalunya ja va posar en marxa, és el primer pas per poder regular els preus en un futur. Podem exigia que el decret inclogués la limitació de preus però finalment ha acceptat donar-hi suport sense que hi sigui la mesura. Davant la cita electoral de l'abril, la formació morada prefereix aprovar la nova legislació abans que les forces parlamentàries canviïn.

Els contractes s'allarguen fins a 5 anys

El decret també inclourà la prohibició d'apujar el preu interanual del lloguer per sobre de l'augment de l'IPC mentre durin els contractes i els allarga dels 3 anys actuals als 5, una mesura que ja preveia el primer decret fallit. Tot i això, no fixa cap condició a l'hora d'apujar el lloguer quan s'acaba un contracte, moment en què molts propietaris aprofiten per augmentar considerablement la renda.

La futura legislació també millora la protecció dels llogaters davant els desnonaments i recupera altres mesures que preveia el primer decret, com la limitació a dues mensualitats de la garantia màxima que el propietari de l’habitatge pot exigir al llogater, i es prohibeix qualsevol altre tipus de garantia addicional, inclòs l’aval bancari, considerat abusiu.

Negociació a contrarellotge

El govern socialista ha pactat a contrarellotge el contingut del decret amb Podem i amb altres forces com el PDECat –ahir el partit va confirmar que hi donaria suport– per poder aprovar-lo a la diputació permanent del Congrés, atès que la setmana que ve quedaran dissoltes les Corts. Pedro Sánchez vol arribar a la campanya electoral amb el decret aprovat a la mà. Units Podem sembla que, aquesta vegada sí, s'hi sumarà.