La maternitat dispara les diferències home-dona: deu anys després elles cobren un 28% menys

Cada cop hi ha més estudis que apunten en la mateixa direcció: la maternitat és un dels factors determinants en la bretxa salarial entre els homes i les dones. L'últim informe que així ho indica l'ha elaborat pel Banc d'Espanya, on s'exposa que els ingressos de les dones cauen un 11% un any després de ser mares, mentre que els dels homes fins i tot creixen una mica: un 0,15%. Segons les dades de l'estudi, la diferència s'accentua a llarg termini. Deu anys després de tenir un fill el sou de les dones és un 28% més baix que abans de la maternitat.

Per fer l'estudi, els seus autors han agafat informació de la Seguretat Social des del 1980 fins al 2018 i l'han aplicat al model dissenyat per tres investigadors danesos que van afirmar el que ara confirma l'estudi espanyol: que gran part de la bretxa salarial està relacionada amb els efectes de la maternitat. "Els nostres resultats apunten a una bretxa salarial en línia amb el que van concloure a Dinamarca, però fins i tot una mica més persistent en el cas d'Espanya".

De fet, aquesta "penalització" és similar a la que s'ha identificat també a Suècia (-26% al cap de deu anys) i als Estats Units (-31%). La realitat és encara més dura en altres països com el Regne Unit, Alemanya i Àustria. En concret, les dones alemanyes arriben a cobrar un 61% menys després de deu anys de tenir un fill, i les britàniques un 44% menys.

Les dones opten per reduir-se la jornada

Els factors que expliquen aquest canvi de tendència salarial són la reducció del nombre de dies treballats o el canvi a feines a temps parcial o amb contractes temporals. Més en concret, l'estudi conclou que les dones redueixen considerablement els dies que treballen després del naixement del seu fill (un 9,8% en el primer any i un 23% passats els deu anys) i, en canvi, això no es veu alterat en el cas dels homes. També passa que les dones solen optar més per treballar a mitja jornada que els homes: segons el Banc d'Espanya, la probabilitat que les dones treballin a temps parcial creix un 30% un any després de tenir un fill, i la dels homes es redueix un 8%.

En paral·lel a tot això, l'estudi indica també que la resposta en termes d'ingressos i participació laboral és diferent en funció del nivell educatiu de les dones. Les que tenen estudis universitaris solen optar per treballar a temps parcial després de ser mares, mentre que les dones sense educació universitària acostumen a decanta-se per treballar menys dies.