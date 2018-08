Els preus a Catalunya creixen un 2,3% al juliol

Els preus a Catalunya van créixer un 2,3% al juliol respecte al mateix període de l'any passat. Segons indica aquest dimarts l'Institut Nacional d'Estadística (INE), aquest augment és lleugerament inferior al que es va registrar el mes anterior (2,4%). Al Principat, els preus han experimentat una crescuda superior a la mitjana espanyola, d'un 2,2%, i ja acumulen tres mesos consecutius a l'alça.

La pujada de l'Índex de Preus al Consum (IPC) a Catalunya s'explica sobretot per l'encariment de l'habitatge, amb una taxa de variació interanual d'un 3,7%, i el transport, amb un creixement d'un 6,3%. De fet, gairebé tots els productes que recull l'INE a Catalunya han pujat de preu. L'única excepció s'ha produït en el sector de l'oci i la cultura, on els preus han disminuït un 0,5%.

Després de la publicació d'aquestes dades, la Unió General de Treballadors (UGT) ha assegurat que és "urgent" una distribució "més justa" de la renda per combatre l'augment de preus i la caiguda del poder adquisitiu dels salaris a Espanya. Catalunya, de fet, és la comunitat on més cauen els salaris reals.

El sindicat afirma que "no pot ser que els preus augmentin i que, en una fase d'expansió econòmica, els salaris no aconsegueixin recuperar-se". En aquest sentit, el passat mes de juny tant sindicats com patronals van arribar a un preacord salarial perquè els sous per conveni col·lectiu s'incrementin almenys un 2% anual fins al 2020.