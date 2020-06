Caiguda històrica de la producció industrial a l'abril

L'índex de producció industrial a l'abril, el primer mes complet de confinament, es va desplomar un 34% a Catalunya i un 33,6% a l'estat espanyol, segons les dades publicades aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Segons l'INE, és la caiguda més important de la sèrie històrica, que s'obre el 1975, i supera la de l'abril del 2009, en plena crisi financera, quan la producció industrial a Catalunya va baixar un 30,2%. L'abril va ser el primer mes sencer de confinament i a la primera quinzena es va decretar el permís retribuït i recuperable per als treballadors, cosa que va portar al tancament de les indústries no essencials.

Variació anual de l'índex de producció industrial a Catalunya

A Catalunya la caiguda més elevada de la producció es va produir en els béns d'equipament, amb un descens del 66,3%, seguit de la producció de béns duradors, amb una caiguda del 59,6%. Les caigudes menys importants es van produir en el sector dels béns no duradors, amb un 19,8%; i l'energia, amb una baixada del 7,1%.

A tot Espanya l'INE subratlla que l a indústria de l'automoció va ser la més afectada per la pandèmia, amb un descens de la producció del 92% respecte a l'abril de l'any passat.

Així mateix, l'INE destaca que la situació de confinament de les llars va comportar una "forta reducció" de la demanda de béns personals i per a la llar, de manera que la confecció de peces de vestir, la indústria del cuir i calçat i la fabricació de mobles van registrar a l'abril baixades de producció superiors al 70%.

Menys caiguda a l'alimentació

Malgrat que els productes alimentaris van ser els béns que majoritàriament van consumir les llars durant l'estat d'alarma, la indústria de l'alimentació també va reduir a l'abril el ritme de producció, amb un descens interanual del 7,3%, enfront del repunt del 3,6% que va experimentar al març, quan es van produir les dues primeres setmanes de confinament.

No obstant això, la producció de conserves, tant de peix com de fruites i hortalisses, i la fabricació de productes de molineria i per a l'alimentació animal van mantenir taxes anuals positives, mentre que la fabricació de productes farmacèutics va registrar disminució més baixa de tota la indústria, amb un lleu retrocés del 0,4%.