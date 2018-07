Els salaris baixos, principal problema per captar talent en el sector de les TIC

L'evolució dels salaris reals a Espanya està estancada des del canvi de mil·lenni, i el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) no ha sigut aliè a aquesta problemàtica. Segons el Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya, presentat avui pel Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), els sous poc competitius i les condicions laborals –més favorables en altres països– són els motius principals que expliquen la fuga de talent al territori català.

La situació és especialment preocupant per a un sector que, segons l'informe, creix tant per nombre d'empreses com per facturació i persones ocupades. Segons CTecno, la meitat de les empreses TIC creuen que la fuga de talent afecta "intensivament i de manera preocupant al sector".

Per a Jordi William Carnes, president del CTecno, "retenir i generar talent" són dos dels dos grans reptes de les empreses tecnològiques, així com augmentar "la presència de dones en l'àmbit científic". Davant d'aquesta situació, Carnes ha pronosticat que els pròxims tres anys es produirà "una pressió per incrementar els salaris".

Una altra dada que es desprèn de l'informe és l'impacte que té el Mobile World Congress (MWC) en les empreses TIC. Durant l'edició d'aquest any, vuit de cada deu empreses van reconèixer que el fet que el MWC se celebrés a Barcelona no els va suposar cap benefici directe. La dada contrasta amb les respostes que es van obtenir el 2017, quan la meitat de les empreses van assegurar que el MWC sí que els va suposar beneficis directes.

Un sector en expansió

Les dades de l'informe revelen que tot i la pèrdua de talent el sector s'expandeix en diferents camps. Pel que fa a la facturació de l'any 2017, més de la meitat de les empreses van registrar un creixement positiu en aquest aspecte (un 32% van augmentar com a mínim un 2,5% la seva producció, mentre que el 22% restant van fer-ho però menys). El 36% de les companyies del sector no van registrar millores, mentre que tan sols un 11% van veure reduïda la seva facturació.

De cara al 2018, només un 7% de les empreses que recull l'informe creuen que les seves vendes seran inferiors a l'exercici anterior. La resta mantindran un creixement pla o positiu.

Pel que fa al nombre d'empreses, el sector també experimenta una millora. Segons les dades de l'Observatori TIC a Catalunya i que recull l'informe de CTecno, el 2017 hi havia 15.077 empreses tecnològiques a Catalunya, un 6% més que l'any anterior. D'aquestes, la gran majoria es concentren a Barcelona i a la seva àrea metropolitana (79%). La resta es reparteixen per la demarcació de Girona (10%), la de Tarragona (6%) i la de Lleida (5%).

La competència frena l'accés a la demanda

La creació de noves empreses tecnològiques els últims anys ha fet créixer la competència i, consegüentment, ha accelerat la lluita per trobar estratègies de diferenciació. Segons l'informe de CTecno, sis de cada deu companyies consideren que l'elevada competitivitat actual és el principal escull a l'hora de vendre els seus productes o serveis.

En aquest sentit, Carnes ha ressaltat la importància d'obrir nous canals de negoci per "afavorir la cultura col·laborativa". El president de CTecno ha proposat que les empreses privades cooperin junts en diversos projectes amb l'objectiu de compartir coneixements i optimitzar recursos.