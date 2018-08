Per què no constava cap antecedent policial de l'imam de Ripoll?

260x366 Agents del CNI i la Guàrdia Civil van visitar Es-Satty 4 cops a la presó Agents del CNI i la Guàrdia Civil van visitar Es-Satty 4 cops a la presó

La pregunta és inquietant: per què no constava cap antecedent delictiu de l'imam de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, en els registres policials? El sumari del 17-A, al qual ha tingut accés l'ARA, ho deixa meridianament clar. En la investigació feta pels Mossos els dies immediatament posteriors als tràgics atemptats de Barcelona i Cambrils, es va arribar a la conclusió següent en relació a l'inductor i organitzador dels atacs terroristes: "Sense registre de detencions per cap cos policial".

Com pot ser que no constés res? Algú va esborrar-ho? I si és així, ¿amb quina finalitat o en funció de quins acords? El cas és que, segons consta al mateix sumari del 17-A, i tal com vam informar ahir, Es-Satty havia rebut anys abans quatre visites a la presó de Castelló, on complia condemna per tràfic de drogues, d'agents del CNI i la Guàrdia Civil. En concret, aquestes entrevistes van tenir lloc entre l'abril del 2012 i el març del 2014, poc abans que el futur imam de Ripoll sortís en llibertat. De fet, el novembre passat el mateix CNI va admetre "contactes" amb Es-Satty després que informacions periodístiques l'haguessin qualificat de "confident" de la intel·ligència espanyola. Era, doncs, un delinqüent conegut al qual s'havia fet un seguiment. Per tant, és difícil pensar que els cossos estatals de policia desconeguessin la seva radicalització. Perquè –i de nou ens hem de referir al sumari del 17-A– a la presó Es-Satty ja dirigia les pregàries tot i no evidenciar una radicalització explícita, encara que abans del seu ingrés al centre penitenciari ja n'havia mostrat símptomes clars, com reconeixen diferents testimonis del seu pas per la mesquita de Vilanova i la Geltrú el 2009.

Comencen a haver-hi massa evidències al voltant de la relació dels cossos de seguretat estatals amb el cervell del 17-A. S'haurien d'aclarir perquè, si no, l'opinió pública tindrà el legítim dret de desconfiar-ne, sobretot després de veure els intents, posteriors als tràgics fets, de carregar barroerament la responsabilitat dels atemptats a suposades negligències de la policia catalana. El fet que no constessin els seus antecedents delictius va provocar, per exemple, que un agent dels Mossos descartés l'avís informal d'un col·lega belga sobre la figura d'Es-Satty. Era algú oficialment sense cap antecedent... Qui va ser realment negligent, doncs? Qui va deixar que Es-Satty, un potencial jihadista, campés lliurement per Catalunya, exercint una tasca d'imam que animava a "matar infidels" des de la mesquita, fent viatges a Bèlgica i França –on tot apunta que tenia contactes terroristes–, radicalitzant un grup de joves i liderant amb ells la preparació dels sagnants atemptats d'ara fa un any?

Ara que som a les portes del primer aniversari de l'atac terrorista del 17-A, per respecte a les víctimes i per a la tranquil·litat de la ciutadania, ja seria hora d'aclarir tota aquesta trama fosca que envolta la lamentable figura d'Es-Satty. Hi ha massa preguntes en l'aire que reclamen una resposta concreta.