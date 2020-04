L'hora de planificar el desconfinament

Tots els experts coincideixen en un punt. Un cop el confinament comença a donar resultats i ha aconseguit frenar l'expansió del coronavirus (l'aplanament de la famosa corba de contagis), ara ve un repte igual de difícil: assegurar que el desconfinament es fa de manera ordenada i molt ben planificada per no tirar per terra tots els esforços que s'han fet fins ara. En efecte, un desconfinament desordenat i sense les mesures apropiades podria produir un rebrot de l'epidèmia que, aquesta vegada sí, provocaria de ben segur el col·lapse del sistema sanitari, que ara ja està al límit.

El govern espanyol va anunciar aquest dimarts que ha demanat a les comunitats autònomes que nomenin un responsable per planificar aquest desconfinament. És un bon senyal que d'entrada es tingui en compte els governs autonòmics, sobretot després del fiasco de la centralització de les competències de sanitat. La Generalitat ha nomenat l'epidemiòleg Oriol Mitjà, un dels primers experts que va alertar de l'abast que podia tenir el covid-19 i molt crític amb la gestió de Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri. Es tracta d'una aposta personal del president Quim Torra, que ha prescindit dels professionals del departament de Salut.

Mitjà i els seus col·laboradors ja han dissenyat un pla genèric per fases que ara s'haurà d'aplicar al cas concret de Catalunya. Seria desitjable, però, que el desconfinament es fes de manera coordinada, fins i tot a nivell europeu, i que no es repetís el campi qui pugui de l'inici de la crisi. Això sí, caldrà tenir en compte moltes variables i les especificitats de cada territori. La consellera Alba Vergés ja va advertir ahir que segurament el desconfinament no seria igual a tot el territori català, sinó que hi hauria zones que podrien tornar a una certa normalitat abans que altres.

En tot cas, és evident que per a la fase del desconfinament serà clau poder practicar tests de forma massiva, ja que en cas contrari no es podrà actuar ràpidament per aïllar els focus i hi hauria el perill d'haver de tornar a ordenar el tancament de la població a casa. La Generalitat va anunciar ahir la posada en marxa d'un pla per poder fer 170.000 tests amb PCR, que són més fiables que els ràpids, en sis setmanes. Serà clau triar molt bé a quins col·lectius s'escull per fer aquests tests si es vol minimitzar el risc d'un rebrot del virus. El govern espanyol també posarà en marxa un estudi per conèixer millor l'abast de l'epidèmia.

El que és important ara és que no es reprodueixi el caos que va presidir l'inici de la crisi i els dies posteriors a l'aprovació del decret sobre l'estat d'alarma. La prioritat és assegurar que la corba continua baixant. Ara no és el moment de la politiqueria sinó de l'altura de mires, aquí, a Madrid i sobretot a Brussel·les, on la Unió Europea està decidint aquests dies el seu futur. El món ja no serà mai com abans, i segurament la política tampoc.