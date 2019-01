El Suprem intenta blindar-se del cas Demirtas

El Tribunal Suprem va denegar aquest dilluns la llibertat dels presos polítics de l'1-O amb l'argument que la seva situació no té res a veure amb la de l'opositor kurd Selahattin Demirtas, que va portar el seu empresonament preventiu per part de la justícia turca al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg i aquest li va donar la raó en una sentència del 20 de novembre passat. En els seus arguments, el Suprem addueix que, al contrari que Demirtas, els polítics catalans "no expressaven, per tant, la silenciada veu discrepant davant d'una política hegemònica que s'imposa sense contrapesos" i que, en el seu cas, "estaven plenament integrats en les estructures del poder autonòmic". Aquest argument no s'aguanta perquè la violació del dret a la defensa que suposa la presó preventiva és el mateix en els dos casos.

De fet, més endavant, el Suprem insisteix que "no existeix persecució per les idees. No es criminalitza una ideologia. De fet, la ideologia que amb tanta legitimitat professen els recurrents sosté el govern autonòmic". Aquí el Suprem s'està posant la bena abans de la ferida perquè aquest serà un dels eixos de la defensa dels processats durant el judici, i una de les qüestions que es dirimiran en el futur a Estrasburg. Afirmar que l'estat espanyol no persegueix l'independentisme com a ideologia quan els seus líders estan empresonats o exiliats a causa d'un relat fictici creat 'ad hoc' per sustentar la comissió dels delictes de rebel·lió o sedició, i que ha justificat una petició de penes de fins a 25 anys per part de la Fiscalia, sembla una broma de mal gust. ¿Considera el tribunal que el Govern actual, per bé que independentista, pot actuar amb total llibertat quan sap quin és el preu que estan pagant els seus predecessors? Quan veu que la Guàrdia Civil, la Fiscalia i el jutge instructor han fet seus els arguments dels advocats d'una formació d'extrema dreta com Vox? Quan comprova que els processats hauran d'afrontar el judici tancats a la presó a Madrid, amb trasllats farragosos, sense poder preparar amb total llibertat de moviments la seva defensa?

No, l'independentisme se sent vigilat i perseguit per un aparell judicial que ha encapçalat una operació d'intimidació massiva i que ara pretén que una condemna dura als caps visibles del Procés serveixi perquè el sobiranisme es faci enrere en els seus legítims objectius. Una de les lliçons del Procés, i que s'està veient en molts altres estats, és que una democràcia pot tenir comportaments autoritaris i contraris a l'estat de dret.

El Tribunal Suprem i l'estat espanyol estan fent molts esforços per projectar una imatge de democràcia moderna i consolidada ara que saben que estaran sota el focus durant el judici de l'1-O. Però hi ha una part de la partida que ja han perdut de cara a l'opinió pública internacional. I és que, igual que en el cas Demirtas, la presó provisional no té cap justificació i és clarament un avançament d'una condemna que encara no s'ha produït.