El Bayern llançarà una ofensiva per Marc Roca

Calma tensa a l’Espanyol, que espera en els pròxims dies un moviment del Bayern Munic cap a una de les seves perles, Marc Roca. Segons ha pogut saber l’ARA, el Bayern va començar a mostrar interès per Roca a principis d’aquest estiu, però, a diferència del que ha avançat 'L’Équipe' –que l'equip alemany està disposat a abonar els 40 milions de la clàusula de rescissió del jugador–, els bavaresos no estan disposats a arribar, almenys d'entrada, a aquesta xifra.

Fonts consultades per aquest diari no desmenteixen que hi hagi un acord entre Roca i el Bayern, però adverteixen que l’important és l’acord entre els dos clubs. El Bayern mourà fitxa després de tancar la venda -feta oficial aquest divendres, un cop el jugador ha passat la revisió mèdica- de Renato Sanches al Lilla–, que pagarà poc més de 20 milions més variables pel portuguès. Els bavaresos viuen aquest any un estiu de rècord pel que fa a la inversió en fitxatges (porten gastats 143,5 milions, superant el rècord de 116 del 2017), i consideren que el valor de mercat de Roca és d’uns 30 milions. Una xifra lleugerament superior a la que ingressaran per Sanches. I és que la seva economia, que ja ha frenat algunes incorporacions aquest estiu, també té un límit.

Es tracta d’una quantitat similar a la que van moure companys de generació a la sub-21 espanyola –amb qui van guanyar l’Europeu aquest estiu–, com Ceballos (venut al Madrid per 16,5 milions), Fornals (traspassat al West Ham per 28) o Fabián (que va anar al Nàpols a canvi de 30 milions). A Alemanya confien que l’Espanyol s’assegui a negociar el valor de la seva clàusula amb una oferta que seria rècord a l’entitat –superaria els 28 obtinguts per Borja i els 25 d’Hermoso–. El club blanc-i-blau, però, és reticent a deixar escapar una altra estrella aquest mateix estiu, si més no per un valor inferior al de la seva clàusula. “Són coses que no controlem, escoltem tots els clubs com hem fet tot l'estiu i després tenim la nostra opinió”, va respondre Rufete al ser preguntat per l’interès dels bavaresos.

L’Espanyol, que encara no ha rebut cap oferta formal del Bayern, es manté a l’espera de moviments, i és conscient que l’interès dels alemanys és seductor per a Roca, que, tot i mantenir una gran estima pel club blanc-i-blau, difícilment podria renunciar a una oportunitat com la que suposaria donar un salt al Bayern. El jugador no vol forçar cap sortida, i menys a poc més d’una setmana perquè es tanqui el mercat estiuenc, ja que la seva marxa suposaria un cop dur a la planificació esportiva d’aquest curs. L’operació quedarà supeditada a un acord entre clubs. L’Espanyol, enfortit per les vendes i la pròxima ampliació de capital, difícilment rebaixarà el valor de la seva clàusula. No és descartable que el jugador s’acabi quedant. Tot dependrà de fins on està disposat a arribar el Bayern per ell.