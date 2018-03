Jairo: "Li agrairia al míster que s'enrecordés de mi en les convocatòries"

El passat 22 de gener, Jairo Morillas va ser inscrit com a jugador del primer equip de l'Espanyol. Vuit mesos després de la greu lesió al tendó d'Aquil·les que va patir el 3 d'abril i que va obligar-lo a passar pel quiròfan al maig, el jugador obtenia l'alta mèdica i el dorsal 20. Les baixes del club en el mercat hivernal li permetien estar en condicions de poder entrar en les convocatòries, però fins ara, Quique Sánchez Flores no hi ha comptat en cap dels partits que ha pogut fer-ho, ja que el davanter encara havia de recuperar el ritme competitiu.

"Ho donaria tot per jugar un minut. Si el tècnic es recordés de mi en les convocatòries li agrairia. Estaré lluitant. Vull encadenar una bona ratxa d'entrenaments i espero poder tornar a estar al camp", va confessar ahir, en la seva primera compareixença en una roda de premsa aquesta temporada. El jugador andalús va reconèixer que va tenir l'opció de marxar, però que va preferir quedar-se per poder recuperar-se amb els professionals del club: "He fet bé perquè al final després d'estar bé he tingut algunes lesions musculars, i aquí m'he recuperat bé".

Jairo, cedit el curs passat al Numància, on va lesionar-se, va assegurar que entenia que la competència a la davantera "és gran", però va insistir que no perd "l'esperança". "Són molts els anys que porto formant part d'aquest club i vull tornar a jugar", va afegir, abans d'agrair el suport dels companys i metges del club. El de Jilena acaba contracte aquest estiu, però de moment només vol pensar en present: "No miro més enllà d'agafar una bona dinàmica d'entrenament i tenir bon ritme. Espero poder redebutar i jugar en els nou partits que queden. El que vingui més enllà ja es veurà. Si no és aquí, serà en un altre lloc". A més, va analitzat la situació de l'equip, que tot i patir una derrota "dura" a Sevilla, seguirà lluitant: "Que ningú dubti que en el tram final intentarem estar el més amunt possible".

Baptistao, amb una contractura muscular

Un que no ha pogut completar el darrer entrenament de la setmana és Leo Baptistao. El davanter brasiler s'ha hagut de retirar abans d'hora per una lleu contractura muscular a la fàscia lata de la cuixa esquerra, i divendres realitzarà treball individualitzat a l'espera de reincorporar-se a la dinàmica de grup la setmana vinent.