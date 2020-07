Messi medita abandonar el Barça quan acabi el seu contracte

Arribats a l'equador de l'any 2020, al Barça tot semblen problemes. Just el dia en que la directiva treia pit per haver aconseguit fitxar Saras Jasikevicius per intentar que l'equip de bàsquet torni a guanyar títols, Lionel Messi els va posar aigua al got de vi. Segons va informar Manu Carreño a 'El Larguero' de la Cadena SER, l'argentí ha decidit aturar les converses sobre la renovació del seu contracte, que ja havien començat fa uns dies. A més, segons aquesta informació, l'argentí medita seriosament abandonar el club quan arribi la finalització del contracte, el proper 30 de juny del 2021.

Poc després de celebrar els seus 33 anys i marcar el seu gol número 700 com a professional, Messi estaria meditant un canvi radical. L'ARA ha pogut confirmar que l'argentí s'ha sentit disgustat doncs sent que és assenyalat quan la pilota no entra, però no ha pogut confirmar que hagi aturat les negociacions per ampliar el contracte. Al Barça de fet, tampoc els consta i consideren les converses obertes.

Messi ha explicat en diferents entrevistes que ell no mana tant cop s'ha dit. Així, ha demanat al seu pare Jorge, qui porta les negociacions, que les aturi. Josep Maria Bartomeu pretenia ampliar el contracte del jugador, després de veure com expirava una clàusula que li hauria permès marxar gratis la darrera temporada. La idea del club és oferir-li un any de contracte que podria ser ampliable fins el 2023.

Malgrat que l’entorn del jugador deixava clar fins fa poc que aquest no vol marxar del club, el capità suma mesos de decepcions. “Està cansat de ser l’ase dels cops”, deien des de l’entorn del Messi fa uns mesos. Al capità no li va agradar la gestió del cas Neymar, fa anys, en considerar que la directiva no va fer prou per evitar perdre el brasiler. Messi no considera just que la junta filtri a la premsa que el vestuari mana molt. Fa uns mesos Gerard Piqué en una roda de premsa ja va acusar la directiva d’estendre aquest missatge. El capità, a més, es mostra molt decebut per la manera com es gestionen els fitxatges del club. Si els pesos pesants del vestuari ja creuen que el club no va fer prou per evitar que Neymar marxés al PSG, els últims mesos han vist com Bartomeu els prometia als jugadors que tornaria a fitxar el futbolista brasiler, per trobar-se que arribava Griezmann. L’entorn de Messi explica que l’argentí està cansat d’escoltar com diuen que mana massa, quan s’han fet operacions al mercat que ni han funcionat ni agradaven a Messi.

A més, el gener no va acabar content per la forma com es va gestionar el comiat de Valverde. Després, van arribar les paraules d’Abidal on es podia interpretar com que ell estava a favor de fer fora Valverde, quan sempre el va defensar. Per això va plantar cara a Abidal criticant-los amb un missatge a Instragram. Els mals resultats i la manca de feeeling amb Setien han acabat de condicionar l'estat d'ànim del màxim golejador de la història del Barça. I tot, quan la lliga sembla cada cop més difícil.