Michael Robinson, la mirada anglesa de Vázquez Montalbán

Michael Robinson ha rebut el XII Premi Internacional de Periodisme Esportiu Manuel Vázquez Montalbán. L'exdavanter del Liverpool i Osasuna, i periodista esportiu des que va retornar a Espanya, ha recordat els seus inicis a Canal Plus, que li van permetre conèixer la figura de Montalbán. "Li vaig dir que el meu gran problema era que tenia 100 paraules en castellà, i 90 eren renecs. Li agradava la mirada des del costat al futbol. Si Vázquez Montalbán pensava que era un programa entendible, alguna cosa bé estàvem fent", ha recordat Robinson sobre 'El día después'. "Els resultats són mentides. No vull dir qui ha guanyat i qui ha perdut, qui és bo i qui és dolent, com diuen les hordes de periodistes", ha explicat: "Els únics que perden són els tramposos".

"Vull demanar disculpes. Aquest premi no s'ha celebrat dos anys, però no passarà més", ha dit en el seu parlament Josep Maria Bartomeu. El president del Barça ha assegurat que mai a vist en Robinson "la crispació" que a vegades predomina al futbol: "ens reconcilies amb tot el bo que té el periodisme".

La figura de Robinson l'ha glossat el periodista Santiago Segurola, que ha recordat l'aterratge de l'exdavanter a Espanya, aviat farà 31 anys. "El periodisme té un bon deute amb ell. És apassionant i brillant", ha dit d'ell Segurola, que ha recordat un episodi de la retransmissió de Canal Plus amb Carlos Martínez en un partit del Barça de Frank Rijkaard. El narrador va dir "Deco, canvia de ritme" i Robinson el va aturar, tirant de la seva habitual ironia. "Sí, canvia de ritme: de lent, a molt lent". "No sé si el futbol deu alguna cosa a Robinson, però n'estic segur que el periodisme sí que li deu", ha dit Segurola.

A l'acte hi han assistit algunes de les figures que han construït el relat del Barça durant els últims 40 anys, des del periodista d'El País, Ramon Besa, l'articulista de La Vanguardia, Sergi Pàmies, o el narrador de Catalunya Ràdio, Joaquim Maria Puyal.