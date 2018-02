El Girona cau a Sevilla mostrant totes les seves virtuts (1-0)

A cada ocasió d’un fantàstic Girona, ha respòs Sergio Rico, el principal actiu d’un Sevilla que ha derrotat als gironins gràcies a un cop de fortuna només començar la segona meitat (1-0). El gol de Sarabia ha desequilibrat un partit marcat pel domini, sense encert, d’uns blanc-i-vermells que veuen com s’allunya, momentàniament, l’opció de donar un pas més en les seves aspiracions finals.

I això que Machín ha reservat a Stuani per precaució, a causa d’unes molèsties a l’abductor que l’han impedit entrenar al 100% durant la setmana. El seu substitut ha estat Olunga. Montella no ha volgut sentir a parlar de rotacions tot i l’esforç físic realitzat pels seus per accedir a la final de Copa, fent entrar Pizarro per obligació ja que no ha pogut comptar amb Banega. Per història, pressupost i potencial, és impensable entrar en qualsevol tipus de comparació però aquest Girona no es cansa de superar reptes, convertint en possible allò que altres ni es plantegen. Els blanc-i-vermells han assumit riscos, sent fidels a la seva identitat. La seva actitud, però, no ha tingut premi.

Amb una pressió molt elevada des del xiulet inicial, han dificultat la sortida de pilota dels andalusos, incapaços de triangular amb comoditat. L’engranatge ha funcionat a la perfecció, provocant una possessió que el Girona no ha rebutjat. Era important sortir endollats per evitar que el Sevilla mostrés la seva habitual electricitat, anul·lada a base de feina fosca. Contenir la velocitat d’homes com Correa i Muriel o desactivar la màgia del Mudo Vázquez és tasca per a valents. Ramalho, Bernardo i Juanpe, compenetrats com si fossin una sola peça, gairebé no han concedit ocasions.

540x306 La jugada del gol del Sevilla contra el Girona / EFE La jugada del gol del Sevilla contra el Girona / EFE

Pacients, s’han anat fent grans a mesura que el rellotge avançava. Portu, Pere Pons i Borja García han posat a prova el nivell de Sergio Rico, que ha construït un mur impossible de batre. El Girona estava escrivint el guió de les seves intencions, portant el pes d’un partit que ha afrontat sense cap tipus de pressió i amb les idees clares. Olunga ha rondat el gol en dues ocasions, però la primera rematada s’ha perdut fora per poc i a la segona no ha arribat per ben poc. La rèplica ha arribat de manera immediata gràcies a una individualitat de Muriel que ha fregat el pal. A partir d’allà, Portu s’ha posat l’equip a l’esquena en els millors minuts d’un Girona que ha gaudit d’immillorables ocasions gràcies a Aday i Bernardo, obligant a mostrar la millor versió de Sergio Rico, un gegant sota els tres pals, crescut com mai al rebutjar un penal llançat pel de Sentmenat. S’ha perdonat i ja se sap el que diu la dita... Les males noticies, però, no han acabat aquí, lesionant-se Pere Pons en el tram final d’una primera part majúscula dels gironins.

Condemnats

Una mala sortida dels vestuaris ha esmicolat els mèrits gironins, badant a l’hora de tirar el fora de joc després d’una assistència de Lenglet que ha deixat Correa tot sol, superant Bounou amb un subtil toc que Sarabia s’ha encarregat d’empènyer, per si quedava algun dubte. Lluny d’empetitir-se, el Girona s’ha intentar refer. El cop anímic, però, ha estat massa dur, impossibilitant qualsevol opció de capgirar el marcador. Ni triangulant, sortint al contraatac o a pilota aturada, no hi ha hagut maneres. Tampoc l’entrada del Choco ha modificat el cruel desenllaç d’un equip que ha caigut dempeus, evitant la sentència del Sevilla i mantenint-se viu fins al final, fregant l’empat amb dues ocasions de Bernardo i Portu que Rico ha desviat. Aquestes experiències també formen part del procés d’aprenentatge.