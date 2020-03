Juventus, Reial Madrid, Chelsea o Arsenal: els primers positius per coronavirus arriben al món de l'esport

La mateixa setmana que s'anunciava que les competicions esportives s'aturaven, alguns equips han estat posats en quarantena pel coronavirus. Un dels últims casos és el del Chelsea, després que aquest dijous al vespre s'hi detectés el positiu de Callum Hudson-Odoi. En un comunicat, el club anglès ha informat del cas i ha explicat que s'han decretat mesures entre les persones que havien tingut contacte amb el futbolista. Això implica els seus companys de vestidor, els membres del cos tècnic i part del personal que fa tasques d'ajuda al vestidor.

A Anglaterra, la Premier havia estat reticent fins a l'últim moment a prendre mesures pel coronavirus, però s'hi ha vist obligada després de detectar-se'n diversos casos. Mikel Arteta, l'entrenador de l'Arsenal, donava positiu i això forçava que tot l'equip quedés en quarantena.

El Reial Madrid tampoc se n'ha escapat, tot i que no per un positiu de l'equip de futbol sinó per un del de bàsquet. El club blanc, però, no va dir qui era el jugador, tot i que després va transcendir que es tractava del pivot nord-americà Trey Thompkins. En qualsevol cas, com que els jugadors de bàsquet i futbol comparteixen instal·lacions a la Ciutat Esportiva de Valdebebas, l'entitat s'ha vist obligada a prendre mesures per posar-los a tots en quarantena. Aquest divendres, a més, el Leganés també ha pres mesures després del positiu del director general del club.

🚨COMUNICADO OFICIAL I El C.D. Leganés suspende temporalmente los entrenamientos por el positivo en coronavirus del director general del club #QuédateEnCasa



➡️ https://t.co/ZWUhJWAMCH pic.twitter.com/NaRSA2BWhr — C.D. Leganés (@CDLeganes) March 13, 2020

A Itàlia, el jugador del Juventus Daniele Rugani donava positiu dimecres i tots els jugadors quedaven en quarantena. També Cristiano Ronaldo, que havia anat a veure la seva família a Portugal aprofitant l'aturada de la Serie A i era al seu país quan es va assabentar del positiu del seu company d'equip. Com a conseqüència, està confinat per precaució. D'altra banda, també estan en la mateixa situació els jugadors del Sampdoria després del positiu de Manolo Gabbiadini.

Uns dies abans, a Alemanya, el futbolista del Hannover 96 Timo Hübers donava positiu i el club decidia fer un test preventiu a tots els membres de la primera plantilla. Tots van donar negatiu excepte James Horn.

Mentrestant, altres equips com el Leicester estan pendents de saber si estan afectats pel coronavirus. Aquest dijous l'entitat explicava que alguns futbolistes havien mostrat símptomes i que els havien fet proves per saber si estaven infectats. De moment han estat posats en quarantena. Els resultats s'han de saber en les pròximes hores.

La NBA, suspesa

Més enllà del futbol, la NBA també s'ha vist afectada després de saber-se que Rudy Gobert i el seu company Donovan Mitchell (Utah Jazz) havien donat positiu. Ells, conjuntament amb la resta de l'equip, estan confinats a Oklahoma, on havien de jugar contra els Thunder aquesta setmana. Curiosament, Gobert havia estat un dels jugadors que havia fet bromes amb les mesures preventives que s'estaven prenent arreu del món. Ara la NBA estudia si amplia aquestes mesures preventives a la resta d'equips amb els quals els Jazz s'han enfrontat en els últims dies.

A la Fórmula 1, McLaren anunciava que un dels seus membres -sense especificar qui- havia donat positiu i això provocava que l'equip es retirés del GP d'Austràlia. Unes hores després, la F1 anunciava que cancel·lava el Gran Premi.

En ciclisme, Fernando Gaviria anunciava a través de les xarxes que havia donat positiu, i s'afegia a Dimitri Strakhov. En aquest últim cas, va haver de ser hospitalitzat. Els dos participaven al Tour dels Emirats Àrabs, que va haver de suspendre's i on també van donar positiu dos mecànics italians.

En handbol, el cas més destacat és el de l'equip Trops Màlaga, de la Segona Divisió, que té quatre casos confirmats. El club ha assegurat que, tot i patir el coronavirus, el seu estat de salut és bo.