Tret de sortida al segon any de l'era Valverde

“Ho haurem de celebrar”, clamava fa tres anys alegrement Ernesto Valverde després de guanyar la seva primera Supercopa espanyola com a tècnic a les files de l’Athletic Club. El tècnic basc va prendre el trofeu precisament al Barça de Luis Enrique després de derrotar-lo a l’anada 4-0 a San Mamés i haver empatat 1-1 al Camp Nou. “Això té un mèrit descomunal, primer perquè som el que som, i després perquè ho hem aconseguit a doble partit contra un equip com el Barça. No ens enganyem: ells en un partit eren els clars favorits”. Poc es podia imaginar llavors el Txingurri que al cap de tres temporades estaria al capdavant de la banqueta blaugrana per afrontar la seva segona Supercopa dirigint Messi. Després de la decepció del curs passat, en què van ser escombrats pel Reial Madrid també a doble partit, Valverde intentarà aquesta nit (22 h, TVE) derrotar el Sevilla a partit únic a l’estadi de Tànger conegut com a Ibn Battuta, en honor al viatger, explorador i erudit musulmà que duia aquest nom, nascut en aquesta ciutat marroquina el segle XIV.

És el primer cop que la Supercopa d’Espanya es jugarà fora del territori espanyol i a partit únic, una fórmula que ja s’utilitza en altres lligues, com la italiana o la francesa. A més, aquesta serà la primera competició espanyola oficial amb el VAR. Però aquestes novetats no canvien el fet que el Barça parteixi com a favorit davant del Sevilla. Des que el 1982 va néixer aquesta competició, el club blaugrana és el que més cops l’ha guanyada, un total de 12, seguit pel Reial Madrid, amb 10. Tot i això, ahir Valverde, amb la seva prudència característica, va fugir de favoritismes i va dir que el duel està equilibrat: “Amb un sol partit les forces s’igualen, ja que no en tens un de segon per corregir els errors que puguis cometre al primer. Els dos partim amb les mateixes possibilitats”.

Un altre argument que va utilitzar el preparador basc per alertar del perill del rival és que el Sevilla de Pablo Machín “porta més temps competint”, atès que el conjunt andalús ja ha superat una eliminatòria de l’Europa League i està immers en una segona. Aquest factor, per contra, pot ser un maldecap per a l’extècnic del Girona, ja que el dijous s’enfrontaran al Zalgiris Vilnius lituà en el partit de tornada de la tercera ronda d’accés a l’Europa League. A l’anada, dijous passat, van guanyar 1-0 al Sánchez Pizjuán amb un gol d’Éver Banega.

Messi, la bèstia negra del Sevilla

Per la seva part, el Barça ja sap que és derrotar els andalusos a la Supercopa espanyola. Sense anar més lluny, l’última la van guanyar precisament contra el Sevilla l’any 2016, en un partit que va acabar amb un balanç favorable de 5-0. L’anterior precedent en aquesta competició entre els dos equips data del 2010, en una època en què el Barça de Pep Guardiola va encadenar tres anys consecutius guanyant-la (2009, 2010 i 2011). Tant el 2010 com el 2016, Leo Messi -guanyador de 7 Supercopes, com Andrés Iniesta- va veure porteria contra el Sevilla. De fet, aquest equip és la seva víctima preferida: li ha marcat 31 gols.

Malgrat els precedents i l’encert de Messi davant els andalusos, Valverde apel·la a la prudència, i més després que el curs passat caiguessin golejats (1-3 i 2-0) contra el Reial Madrid. Un fet que afegeix un plus de competitivitat a l’enfrontament i que se suma a les ganes de guanyar d’un Sevilla que només té una Supercopa al seu palmarès. “És igual quins jugadors o entrenador tingui el Sevilla, sempre són competitius. És cert que les condicions no són les millors, perquè anem a jugar fins al Marroc i a partit únic. No serà fàcil, però ens hi adaptarem”, va assenyalar ahir Gerard Piqué, flamant nou tercer capità del Barça, que també va admetre que el fet de jugar a partit únic “és bo” perquè permet “escurçar el calendari”.

El central blaugrana podria estrenar la capitania contra el Sevilla en cas que jugués d’inici i Messi i Sergio Busquets no ho fessin. Piqué té possibilitats de ser titular, ja que Valverde gairebé no compta amb Marlon i Umtiti i Vermaelen s’han incorporat més tard a la feina. Malgrat tot, la baixa per sanció de Sergi Roberto i el fet que Sergi Samper -que no va anar a la gira- no estigui recuperat al 100% de la lesió que va tenir al turmell fan pensar que el de Badia del Vallès sortirà d’inici. També es preveu que Messi sigui titular, i que acompanyi Luis Suárez i Malcom en la davantera. Per tant, la primera capitania de Piqué segurament haurà d’esperar.

540x306 Els quatre capitans / FC BARCELONA Els quatre capitans / FC BARCELONA

Aquesta serà la primera temporada en què lluirà el braçalet, però, segons va assegurar ahir, aquesta circumstància no el canviarà: “Estic content de formar part dels quatre capitans, però la meva mentalitat no canvia. El fet de ser capità tampoc farà que deixi de dir el que penso”. Piqué també va voler tancar la polèmica arran de l’episodi del juny, en què Antoine Griezmann va confirmar que es quedava a l’Atlètic de Madrid a través d’un documental produït pel central blaugrana. “Vaig parlar amb el president [Josep Maria Bartomeu], que és una persona molt propera, i ell té clar quin és el meu compromís amb el club i què és el que sento per aquests colors. No hi ha més”. Uns colors que s’identifiquen amb un estil que Piqué creu que no es perdrà: “És molt difícil trobar jugadors com Xavi i Iniesta i amb Guardiola ja vam tenir futbolistes del perfil de Keita. L’estil es conservarà”.

De la mateixa manera, el central va defensar que els jugadors de la casa, com Riqui Puig i Juan Miranda, tinguin oportunitats al primer equip: “Tots dos tenen molt nivell i, quan això passa, no se’ls ha de protegir, sinó posar-los al camp i que es guanyin la vida. S’ha de donar confiança als joves perquè sentin que tenen oportunitats, perquè llavors, malgrat que des de fora els ofereixin més diners, potser decidiran quedar-se”. Tant Puig com Miranda es van tornar a entrenar ahir amb el primer equip i Valverde els ha convocat per anar a Tànger juntament amb tota la plantilla. Respecte al migcampista del planter, el tècnic en va lloar les qualitats, però va tornar a demanar tranquil·litat: “És un jugador que ens dona coses i que ens en pot donar moltes més, però s’ha de tenir paciència. Esperem molt d’ell”. Mentre que de Miranda va afirmar que el “seu rendiment” determinarà si acaba quedant-se al primer equip com a recanvi de Jordi Alba.

On sí que van coincidir Piqué i el Tinxugrri va ser en l’encert dels fitxatges fets fins ara aquest estiu. Veurem quin rol els reserva el tècnic basc per a aquesta temporada. Aquesta nit, a la Supercopa contra el Sevilla, es podran començar a extreure les primeres conclusions del Barça del segon any de l'era Valverde.