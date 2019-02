Umtiti es recupera per tornar a Lió, allà on va començar tot

Ménival és un barri a l’oest de Lió relativament tranquil. Un barri de tot just quatre mil persones que es va construir d’un sol cop, amb edificis tots semblants, a les antigues terres de l’arquebisbe de Lió. “És un lloc tranquil, així que imagina com va embogir tothom quan en Sam va marcar aquell gol als belgues”, diu Djoudi Bouzama, president del Ménival, el club de futbol on es va formar Samuel Umtiti. El defensa del Barça va arribar al barri quan tenia quatre anys provinent de Villeurbanne, una ciutat prop de Lió on els Umtiti havien passat els dos primers anys a França després de deixar la seva terra, el Camerun, per iniciar un camí que li ha permès ara tornar a casa vestit del Barça.

A Ménival la família Umtiti es va sentir acollida. I la mare va veure clar que una bona idea seria portar els fills a jugar a futbol, tal com recordava el Yannick, el germà del Samuel, a la premsa francesa. “No li calia venir-hi acompanyat perquè vivia just al costat del camp. El nostre camp era just a mig camí entre casa seva i l’escola Diderot, on estudiava, així que passava sempre pel club. Però la mare només el deixava jugar si havia fet els deures, estava ben educat. I de mica en mica tothom va veure clar que triomfaria. Era qüestió de temps que vingués l’Olympique de Lió per fitxar-lo”, recorda Bouzama. I així va ser.

651x366 Umtiti, quan tenia 6 anys i jugava al Menival / MENIVAL Umtiti, quan tenia 6 anys i jugava al Menival / MENIVAL

Va ser clau l’entrenador Régis Moulouba, que en comptes d’intentar retenir Umtiti al Ménival li va aconsellar que fes una prova amb el Lió, perquè allà podria millorar com a futbolista més de pressa. “Hi havia dies en què contra equips bons, el partit acabava 4-4. I els quatre gols del nostre equip eren seus, tot i que el feia jugar de defensa per obligar-lo a treballar més”, reconeixia en una entrevista a la premsa l’any 2017 Moulouba.

Umtiti va arribar a un Olympique convertit des de feia vint anys en un dels millors clubs formadors de França, controlant tots els equips de la zona i potenciant el talent local. Els primers mesos a l’Olympique de Lió no van ser fàcils per a un nen de 9 anys: “Les instal·lacions eren a l’altra punta de la ciutat i no sempre podia desplaçar-s’hi amb el seu germà, així que des del Ménival ens vam oferir per portar-l’hi alguns dies, si calia”, recorden al modest club, on ara fa mesos que no veuen Umtiti, malgrat que fins no fa gaire hi passava de tant en tant. “És bonic quan els jugadors que han passat per aquí tornen, com Goran Jerkovic, un davanter que va marxar al golf Pèrsic”, diu Bouzama. El francès ha admès que ara fa temps que no visita el barri, tot i que fins fa poc encara era bastant actiu en grups de WhatsApp amb amics d’allà i exjugadors de l’equip.

El Ménival, un club familiar, va cuidar un Umtiti que havia començat jugant de davanter, perquè tenia tanta força que podia decidir partits fàcilment. Quan tenia set anys semblava que en tingués molts més. Però un cop va arribar al Lió, va acabar jugant de central, tal com havia proposat Moulouba. Va ser llavors quan la premsa el va batejar com “l’enterrador de Ménival” perquè es cruspia davanters rivals. Ara hi torna per enfrontar-se al Lió als vuitens de final de la Champions, després de rebre l’alta, just el dia en què el Barça perdia un altre defensa per lesió, el belga Thomas Vermaelen.

“L’Olympique sempre serà casa meva, és un club que m’ho va donar tot”, va admetre Umtiti fa poc en una entrevista a la televisió oficial del club francès, una entrevista en què deixava clar que estava segur que podria jugar el partit. Ja té l’alta mèdica.