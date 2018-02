Guardiola guanya el seu primer títol amb el City a Wembley (3-0)

Pep Guardiola ja ha guanyat el seu primer títol a Anglaterra. El Manchester City ha passat per sobre de l'Arsenal a la final de la Copa de la Lliga, i això ha permès al tècnic de Santpedor arribar als 22 títols com a tècnic. L'entrenador català ha portat un llaç groc, malgrat l'amenaça de sanció de la Federació Anglesa.

Després d'un primer any sense poder guanyar cap títol, Guardiola camina amb pas ferm a la lliga, ha guanyat la Copa de la Lliga i somia en Europa, tot i que no podrà optar a guanyar-ho tot perquè va caure a la Copa amb el Wigan. A Wembley, l'escenari on va guanyar dues Lligues de Campions, una com a tècnic i una com a jugador, Guardiola ha vist com l'Arsenal plantava cara a la primera part i Bravo evitava un gol d'Aubameyang quan el partit encara estava empatat. En una errada defensiva dels 'gunners', però, el Kun Agüero ha fet el primer gol capturant un servei directe de porteria de Claudio Bravo. Mustafi, el central de l'Arsenal, ha demanat falta, però l'àrbitre no l'ha xiulada i Agüero no ha perdonat.

A la segona part el City ha perdut Fernandinho per lesió, però ha dominat a plaer oferint una gran imatge i el capità Kompany, de cap, ha fet el 2-0. Silva, en una jugada plena de màgia, ha sentenciat poc després amb el 3-0. En els últims minuts Gabriel Jesús, després d'uns mesos lesionat, ha tornat als terrenys de joc.

Guardiola, satisfet

Guardiola ha afirmat al final del partit que "era important guanyar, especialment després de caure a la Copa contra el Wigan". "Ara toca estar centrat en les altres competicions. La primera part no ha estat bona del tot, amb moltes errades, però a la segona l'equip ha deixat clar que té prou personalitat". El tècnic ha admès que "hi ha títols més importants que aquest" però que està content. "Aquest títol és per a tota la gent del Manchester City, no és un títol meu".