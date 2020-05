Els abonaments, un maldecap per al Barça i l’Espanyol

Tant el Barça com l’Espanyol estudien com poden compensar els seus abonats perquè, si aquesta temporada s’aconsegueix finalitzar, seria sense espectadors a la graderia. El Barça, que encara no ha decidit la resposta definitiva, descarta tornar una part dels diners als abonats però vol tenir-hi un gest, mentre que l’Espanyol demana paciència abans de decidir què farà. “Estem estudiant diferents opcions, tot i que no podem prendre cap decisió en ferm fins que no tinguem clar si la temporada s’acaba”, diuen al Barça, on es dona per fet que els espectadors no tornaran al Camp Nou fins a la temporada vinent.

Malgrat tot, ara mateix el club es decanta per no tornar una part dels diners de la temporada 2019-20 als abonats, com han decidit altres clubs, però sí que vol tenir-hi un gest de cara a la temporada següent. I recorda que els abonaments per al Camp Nou són uns dels més barats entre el futbol de primer nivell, perquè gairebé no han variat de preu aquesta última dècada. El Barça té gairebé 85.000 abonats que paguen entre 150 i 1.250 euros per un abonament, depenent de la zona. Els preus que es paguen al Reial Madrid, per exemple, són el doble de cars, i arriben fins a 2.050 euros.

“No hi ha res definitiu, però en aquest context de crisi que vindrà per culpa del covid-19 caldrà trobar una solució que sigui bona per al club, però cuidi els abonats”, diuen als despatxos del Camp Nou, on l’àrea social està fent un estudi per saber com afecta la crisi del covid-19 els seus socis i abonats. Així, una de les propostes seria oferir moltes facilitats per renovar l’abonament de la temporada vinent, que s’hauria de pagar aquest mes de juliol. Però el Barça sap que serà un escenari complex, perquè no es pot garantir que la temporada vinent tots els partits tinguin espectadors a la graderia. De fet, el pla de contingència elaborat pel club es planteja que els aficionats no puguin tornar al Camp Nou fins al 2021.

Alguns socis hi han trucat aquests dies per rebre informació, tant referent al Camp Nou com al Palau Blaugrana, i el servei d’atenció els ha demanat temps per acabar de decidir què cal fer. El Barça no descarta demanar un gest als socis, perquè podria deixar d’ingressar el 20% dels diners previstos en un context de “crisi al futbol”. I el gest podria ser precisament no reclamar els diners corresponents als partits de l’abonament de la temporada 2019-20 a porta tancada.

L’Espanyol, per la seva banda, va enviar una carta als seus abonats en què els deia: “Treballem en els múltiples escenaris per trobar la millor manera de compensar la situació, tot i ser sensibles també a les dificultats que els nostres socis i abonats es trobaran en un nou entorn tan variable i de crisi, que esperem que sigui com més curt millor”. La major part de clubs de Primera Divisió, de fet, encara no han decidit què faran en aquest sentit, tot i que alguns, com la Reial Societat, l’Eibar, el Valladolid i l’Osasuna, ja han establert que tornaran una part dels diners. D’altres, com el Reial Madrid, potser descomptaran diners de l’abonament de la temporada vinent, i un club, el Getafe, ha anunciat que regalarà als abonats el de la temporada vinent.