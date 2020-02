El Barça va començar la temporada amb la plantilla més completa des que Ernesto Valverde va aterrar a l’entitat blaugrana l’estiu del 2017. L’entrenador extremeny comptava pràcticament amb dos futbolistes per cada posició, més el reforç de Carles Pérez com a jugador del filial cridat a tenir més protagonisme (el nom d’Ansu Fati encara no havia irromput), i amb Wague amb fitxa del primer equip com a teòric suplent de Semedo, mentre que Sergi Roberto, en paraules del mateix Valverde, serviria per “dinamitzar el mig del camp”. En total, 21 fitxes del primer equip que dibuixaven una plantilla, a priori, compensada i no excessivament llarga, com les que l’extècnic blaugrana ja havia manifestat públicament en alguna ocasió que li agraden (malgrat l’ overbooking de migcampistes que hi havia). Sis mesos després, poc queda d’aquell Barça del principi de la temporada, començant pel canvi de direcció a la banqueta.

Entre les quatre cessions al mercat d’hivern –Carles Pérez al Roma, Todibo al Schalke 04, Aleñá al Betis i Wague a l’OGC Niça– i les lesions –Luis Suárez, operat del genoll dret, reapareixerà poc abans del final de la temporada, Dembélé es perd tot el curs sencer per una operació al bíceps femoral de la cuixa dreta i Jordi Alba podria estar unes tres setmanes fora per problemes a l’adductor de la cama dreta–, Quique Setién encara el tram decisiu del curs amb només 15 fitxes de futbolistes del primer equip, dues d’elles corresponents als porters, Ter Stegen i Neto.

El Barça camina per la corda fluixa a l’espera que, a priori, aquest dilluns la comissió mèdica de la Lliga doni llum verda per fitxar un substitut de Dembélé que almenys permeti descarregar de minuts al campionat estatal –ja que no podria ser inscrit a la Lliga de Campions– Messi, Griezmann i Ansu Fati, en edat de ser juvenil tot i que s’ha guanyat, per rendiment i per necessitat, instal·lar-se definitivament en la dinàmica del primer equip.

L’encàrrec a la direcció esportiva de fer caixa amb la sortida de futbolistes ja al mercat d’hivern –una partida que la junta encapçalada per Josep Maria Bartomeu preveu al pressupost– i les lesions, sent la de Dembélé la més imprevista quan Setién ja es fregava les mans esperant el retorn de l’extrem francès abans que es trenqués del tot, deixen l’entrenador càntabre en un situació delicada a poc més d’una setmana per visitar San Paolo en l’anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions i a dues de jugar-se bona part de les opcions de mantenir el pols a la Lliga en una complicada visita al Santiago Bernabéu.

Els equilibris de Setién

La plantilla afronta debilitada el repte de competir per la Champions i per la Lliga. Setién, malgrat que públicament s’esforça per transmetre un missatge tranquil·litzador, ha de ser imaginatiu per fer equilibris amb els futbolistes que té disponibles. Contra el Getafe va recuperar el 4-3-3, amb Sergi Roberto de lateral dret, ja que Semedo havia tingut amigdalitis durant la setmana, però en els dos partits anteriors (contra l’Athletic Club i el Betis) va optar per un 4-4-2 i va donar descans a Griezmann contra el conjunt basc (va entrar al minut 57) i a Fati contra els andalusos (no va jugar).

La lesió de Jordi l’Alba és l’última en una temporada en què els problemes físics s’estan succeint al Barça. A part dels ja citats casos del lateral català, Luis Suárez i Dembélé, des de l’inici del curs també s’han lesionat o han patit molèsties, Semedo, Arthur, Sergi Roberto, Ansu Fati, Umtiti, Lenglet, Messi, Neto, Junior, Rakitic i Arturo Vidal.

Jordi Alba s'ha lesionat contra el Getafe / ALBERT GEA / REUTERS

Amb l'última lesió del lateral català, que podria estar, com a mínim, unes tres setmanes de baixa, Junior entra en escena en el tram decisiu de la temporada. L’hispano-brasiler és un futbolista amb molt marge de millora, i l’any passat va tancar una bona temporada al Betis, precisament de la mà de Setién, que és qui el va promoure al primer equip verd-i-blanc. Al Barça, però, Junior s’ha mostrat nerviós en nombroses ocasions damunt del terreny de joc. Contra el Getafe va entrar imprecís al partit després de substituir Jordi Alba, però va millorar amb el pas dels minuts i es va convertir en l’autor de l’assistència del segon gol del Barça, obra de Sergi Roberto. Junior també va protagonitzar una altra acció clara d’atac, que va acabar amb una rematada d’Ansu Fati taponada per Cucurella i que Griezmann va acabar enviant als núvols.

Junior haurà d’estar atent en defensa –el Barça només ha deixat la porteria a zero en 6 dels 24 partits de Lliga disputats– i explotar les seves condicions físiques en atac. “Està preparat per jugar. Tots els jugadors que són al Barça ho han d’estar”, va dir Setién després del duel contra el Getafe. El seu somni d’entrenar el conjunt blaugrana està topant amb més bastons a les rodes dels que segur que s’imaginava.