Qui salvarà Bartomeu?

Feia molt de temps que no es veia una mocadorada contra el president al Camp Nou. L’últim que en va rebre una va ser Joan Laporta el 2008, quan ja s’havia esgotat el projecte de Frank Rijkaard a la banqueta i el soci Oriol Giralt escalfava motors per tirar endavant la moció de censura. Era un altre Barça i era un altre Camp Nou. Ara, dotze anys després, li ha tocat el rebre a Josep Maria Bartomeu.

Els últims anys havia pensat que era impossible que l’estadi tornés a esclatar contra un president. Tant de Seient Lliure, tan pocs socis, tants turistes, tant pensar en el negoci... Però això s’ha desmentit i Bartomeu, que aquell ja llunyà 2008 celebrava sense dissimular des de l’oposició que el soci digués prou a Laporta, ha vist com el culer li girava l’esquena. No han sigut molts, perquè només hi havia 66.970 assistents. I segurament la meitat eren guiris. Però un grup nombrós, com a mínim un miler, decidien xiular, ensenyar mocadors i, alguns, pancartes. Sobretot just abans de l’inici, en la imatge més majoritària.

Una golejada sempre calma els ànims i que Messi decidís el partit per la via ràpida ha significat un alleujament per a Bartomeu, que tot i això no s’ha escapat dels crits de dimissió durant el matx. Ni tampoc un cop acabat el partit, quan ja havia finalitzat la interpretació de l’himne, que, ves per on, ha sonat a tot drap. Casualitat?

Parlant de casualitats, ¿ha sigut aleatori que aquest dissabte als accessos els membres de seguretat revisessin més minuciosament els espectadors per si portaven res inapropiat? ¿Ha sigut casualitat que, quan a mig partit algú cridava “Bartomeu dimissió”, l’espai d’animació feia sonar de seguida els bombos i es posava a cantar?

Bartomeu faria bé de prendre’s la reacció del Camp Nou com un avís. Encara que fossin pocs, encara que el partit acabés 5 a 0, al soci ja li comença a pujar la mosca al nas. No crec que això vagi de resultats. Va de gestió. Sempre que hi ha hagut mocadorada cap a la llotja, la cosa ha acabat malament. Sempre? No. Laporta es va salvar, però perquè van sortir al rescat un tal Guardiola i un tal Messi. I ara, qui salvarà Bartomeu?