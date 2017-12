Suárez reclama el seu paper en l’obra de Messi

Quan tothom mirava Leo Messi, va aparèixer Luis Suárez. Una jugada de l’uruguaià, habilitat per un altre secundari il·lustre com Paco Alcácer, va permetre al Barça sumar els tres punts a Vila-real i mantenir l’avantatge sobre els seus perseguidors, que, aquest cop, no van fallar en la seva persecució. Tampoc el Barça, que es va aprofitar de l’expulsió de Raba per rubricar un triomf que va tancar el mateix Messi.

A l’Estadi de la Ceràmica, el conjunt d’Ernesto Valverde va retornar a la seva versió més acadèmica, de menys a més, fiant qualsevol gir de guió a Messi. A mesura que avançava el partit, les càmeres focalitzaven més en un Messi que només trobava en Jordi Alba un personatge capaç de donar-li rèplica. L’escena era per a ells dos, fins que va sorgir d’entre bastidors Suárez per reclamar el seu paper protagonista. Dotzena victòria del Barça en quinze jornades en què encara no coneix la derrota.

Conscient del rival que tenia davant, Valverde va reafirmar-se en la seva aposta per als grans escenaris, ajuntant Paulinho a Sergio Busquets a la medul·lar, en un 4-4-2 que s’està convertint en habitual aquesta temporada. Durant el primer temps, amb dos interiors abocats als passadissos interiors per donar sortides a Messi, el Barça va deixar les bandes per als dos laterals, però ni Jordi Alba -activat amb comptagotes- ni Sergi Roberto mai van trobar la línia de fons. El Barça va ser pla en atac, amb molts minuts de control infructuós, castigant el rival únicament a través de l’estratègia. La més clara va ser de Gerard Piqué a la sortida d’un córner, però va topar amb el pal. Era el minut tres, i el central girava el coll amb un gest forçat, amb el cos lleugerament inclinat enrere per caçar la centrada lateral. Només en va tenir una altra el Barça abans del descans. També a pilota aturada. Aquest cop una falta des de la frontal que va treure sense problemes Sergio Asenjo a Messi. L’argentí provava el porter groguet, que tornava a la titularitat després de nou mesos i mig fora dels terrenys de joc, des que va patir el seu quart trencament dels lligaments creuats.

Els locals, disciplinats defensivament, reduint espais a prop del seu porter, van tenir la millor ocasió en una arribada per banda dreta que va rematar Roberto Soriano. La rèplica de Ter Stegen, una vegada més, va ser sublim, amb la mà forta a mitja altura per evitar el gol groguet. Va ser la millor acció de l’alemany, que va estar ben protegit per la parella Piqué-Vermaelen.

El partit es va trencar just a l’hora de joc, quan el Barça ja portava uns minuts amb una marxa de més. A Raba el va dominar l’ímpetu juvenil i va clavar la planxa a mitja altura, colpejant Busquets, que va sortir volant per l’impacte. A De Burgos Bengoechea no li va tremolar la mà i va mostrar la vermella directa al davanter del Vila-real. El partit feia estona que feia baixada cap a la porteria d’Asenjo, i amb l’expulsió el camp encara es va inclinar més. Des de la represa era un altre partit, Messi connectava amb Alba i Alcácer -que acabava d’entrar- estava a punt de caçar el primer. El Barça insistia per l’esquerra, i a la segona connexió amb Alba el mateix Messi va provar un remat que va llepar el pal.

L’escenari era per a Messi i Alba, intercanviant papers mentre el Vila-real es parapetava a prop d’Asenjo per intentar convertir en drama la funció dels dos esquerrans. El lateral donava amplitud, però Suárez va topar novament amb el pal en una nova arribada d’Alba fins a la línia de fons.

Aquest cop el gir de guió no el va traçar Messi. Amb els focus sobre ell, Suárez va sorprendre pels passadissos interiors. L’uruguaià -previ pas per la banda d’Alba- va tirar la paret a Alcácer, precís en la devolució, i va retallar Asenjo per fer el 0 a 1 a porta buida. Suárez i Alcácer van assumir el seu protagonisme quan el Barça més ho necessitava.

Tot i jugar amb un home menys, el Vila-real no va abaixar els braços i Trigueros va fer volar Ter Stegen amb un llançament llunyà. Un error en la sortida de pilota dels groguets, però, va permetre tancar el partit. Busquets robava en la pressió alta i Messi passava entre els dos centrals, que topaven entre ells després de l’acceleració de l’argentí, i resolia amb sang freda davant la sortida del porter local. La d’ahir no va ser una gran funció, però el Barça va sumar nous personatges a una obra que segueix sense fallar.