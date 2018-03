El Barça aconsegueix frenar un Lió que només assetja a ratxes (2-1)

Abans del partit, probablement s'hauria signat un 2-1 contra el campió de les últimes dues Champions, però les sensacions després del duel deixen, fins i tot, un regust amarg. I això diu molt del bon botí amb què tornarà el Barça a Barcelona. L'objectiu inicial era arribar viu a la tornada al Miniestadi (dimecres, 19h) i l'actuació blaugrana al Groupama Stadium ho garantirà. Perquè l'equip blaugrana, protegit defensivament amb un 4-4-1-1 disciplinat, ha contingut durant molts moments l'Olympique de Lió, que ha estat lluny de ser l'apiconadora que podia esperar-se que fos. Les franceses han funcionat a ratxes, però els seus moments d'activació han sigut arguments més que suficients per garantir-se l'avantatge mínim.

El partit ha arrencat amb nervis. Les primeres accions cremaven al camp blaugrana. Refusos, rebots, males passades. Superat el tràngol inicial, quan el Lió ha mirat d'intimidar, conscient de la por que transmet, el Barça s'ha desplegat amb ànim i confiança i s'ha espolsat la pressió local de sobre. Ha fet sempre la sensació que el Lió tenia alguna cosa més, però la guardava, com per no desgastar-se. O, potser, perquè habitualment a la seva Lliga no li cal giare més que un 20 o 30%. Però el Barça, aferrat a l'esquema defensiu, li ha exigit més, i el Lió no sempre ha trobat la tecla de l''on' per encendre's. Quan ho ha fet, això, sí, ha sigut capaç d'ofegar el Barça a la seva àrea, amb fins a quatre córners seguits. Sandra Paños ha volat per desviar, primer, un xut sec d'Amandine Henry i, després, un remat de cap de Dzsenifer Marozsán. Ada Hegerberg també ha disposat d'un parell d'ocasions, però no ha rematat amb eficàcia.

Quan semblava que el descans premiaria l'esforç blaugrana amb l'empat, ha arribat l'1-0, després d'una acció de potència de la lateral Lucy Bronze que ha definit, amb qualitat i a l'escaire, Marozsán.

Ha sigut un gerro d'aigua freda. Però, lluny d'enfonsar-se, el Barça ha sortit a la represa amb la intenció de repetir el guió: concentració defensiva i coratge per anar atacant. Li ha costat trobar Lieke Martens, perduda a l'esquena de Toni Duggan, que ha tingut a les botes l'1-1 en un gran contraatac conduït per Vicky Losada i Fabiana. Era l'avís que el Barça no s'estava rendint, però no ha sigut un avís que hagi alertat un Lió especulatiu. El campió francés ha pagat aquesta actitud contemplativa a falta de vint minuts quan el Barça ha fet l'1-1, a mitges entre Natasha Andonova, que ha buscat el gol olímpic, i Patri Guijarro, que ha empès la pilota amb el cap.

La fera s'ha despertat amb l'1-1. Li ha entrat el pànic, s'ha vist punxant davant dels 15.104 espectadors que hi havia al Groupama Stadium, i ha reaccionat. I quan la màquina s'ha posat en marxa, la defensa blaugrana, gairebé esgotada, s'ha posat a tremolar. Ja amb Van de Sanden sobre la gespa, l'Olympique ha començat a carregar l'àrea amb centrades, per la dreta amb l'holandesa i per l'esquerra amb Le Sommer, intermitent com el seu equip fins llavors. I al tercer intent, ha arribat la diana de Hegerberg, que amb el seu gol iguala el rècord de 14 gols en una edició de la Champions. No hi ha hagut temps per a gaire més, a banda d'una expulsió estranya al tècnic Fran Sánchez, que condicionarà l'intent de remuntada blaugrana. Sis dies per processar el 2-1 i afrontar la gesta.