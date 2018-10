El Barça goleja al Mini i liquida l'eliminatòria contra el Glasgow

Amb l'embranzida que li havien donat les golejades contra el BIIK Kazygurt per remuntar l'eliminatòria de setzens de final i l'última en la jornada de Lliga Iberdrola contra el Rayo Vallecano, el Barça va posar la directa i va aconseguir un valuós 5-0 davant el Glasgow City que deixa pràcticament feta la classificació per als quarts de final de la Champions. L'equip escocès no va ser rival en cap moment i se'n va anar de Barcelona amb una golejada que difícilment podrà aixecar el dijous 1 de novembre en territori escocès.

Apresa la lliçó de l'anada al Kazakhstan, el Barça va sortir endollat i ambiciós. I després de deu bons minuts, Kheira Hamraoui va obrir la llauna. Exhibint potència, va trepitjar l'àrea, va retallar i es va treure de la bota una rosca perfecta que va superar la portera del Glasgow per dalt.

Amb l'1-0, el Barça es va sentir còmode i va anar esmicolant un Glasgow que ni tan sols trobada l'ordre que s'havia receptat per aguantar el domini local. Al Barça li va costar ampliar la renda i no va ser fins als últims minuts del primer temps, amb les dianes d'Aitana Bonmatí i Patri Guijarro, gairebé consecutives, que va obrir una bona escletxa. Això va permetre a Fran Sánchez moure la banqueta i reservar les seves peces més habituals, com Patri Guijarro i Mariona Caldentey, amb la vista posada en els partits que se li acumulen a l'octubre: en set dies el Barça ha de jugar a Huelva i rebre el Llevant i el Betis.

Malgrat la necessitat de reservar forces, l'equip no va afluixar el ritme perquè va veure l'opció de deixar el pas a la següent ronda europea resolta. "Ara no ens podem relaxar i cal rematar-ho", deia Mapi León. La central va ser l'última golejadora després d'un xut creuat des de la frontal de l'àrea que va posar el definitiu 5-0 al marcador. Abans, Andressa Alves, amb la col·laboració sota pals d'Alexander, havia tornat a veure porteria.

540x306 Les jugadores del Wolfsburg celebren un dels 4 gols contra l'Atlètic / VFL WOLFSBURG Les jugadores del Wolfsburg celebren un dels 4 gols contra l'Atlètic / VFL WOLFSBURG

L'Atlètic es desfà a la segona meitat

L'altre representant de la Lliga Iberdrola, l'Atlètic de Madrid, va encaixar una contundent derrota a Alemanya, en perdre per 4-0 contra el Wolfsburg. El finalista de l'última Champions va trigar 46 minuts a trobar el forat i ho va fer amb un xut de Pernille Harder que es va empassar Lola Gallardo. L'error va desanimar les matalasseres, que havien fet un primer temps excel·lent però que en deu minuts tràgics van encaixar dos gols, d'Ewa Pajor i Graham-Hansen. A vint minuts del final Harder va marcar el 4-0 final.