Rosell: " La justícia no va funcionar i vull saber per quina raó va passar".

Sandro Rosell presenta aquest dijous el seu llibre Una forta abraçada, un relat que va escriure explicant les seves vivències des que va entrar a la presó fins que el van alliberar, 645 dies més tard. En una roda de premsa virtual, Rosell ha recordat com "cada dia, cada nit, vaig escriure a llibretes la meva experiència. És la base del llibre".

L'expresident del Barça ha explicat que els guanys que recapti de la venda del llibre aniran a la fundació del Padre Paulino, a qui va conéixer a la presó, per ajudar a pagar les despeses dels advocats dels presos en presó preventiva que no les poden assumir. "Tot acaba en pactes, et trec un any d'aquí, a aquest li posem tres anys més... i és brutal. Estem parlant de vides!", ha comentat.

Rosell, qui ha recordat com "puc perdonar a tothom, excepte aquells que han fet plorar la meva mare", ha afirmat sentir-se alliberat ja que "com no vull presentar-me a les eleccions, no haig de quedar bé amb ningú". Rosell ha insistit molt en que no vol tornar al Barça i que ara mateix, la seva intenció és "esbrinar qui hi ha darrera el meu cas. He patit una persecució judicial i fiscal. Tot plegat m'ha tret ganes d'iniciar nous projectes, de crear empreses...ara doncs, no tinc ni idea que faré, però caldrà trobar algun camí".

Rosell ha admès que molts amics s'han disculpat doncs van "dubtar de mi quan va esclatar tot. Però ja els he dit que era normal. Com et podies creure que algú podria inventar aquelles proves? Es al·lucinant que la gent de la Audiència Nacional estigues seguint un cas del Brasil, però es així. A mi em sol passar quan detenen algú, que dubto. La justícia no va funcionar i vull saber per quina raó no va funcionar".

Sobre el Barça, Rosell ha recordat que mai entraria "a una junta directiva. Si ja has estat president, no tindria sentit entrar posteriorment a una junta. Qui ha estat president, no hauria de tornar a entrar", recordant, com ja ha fet abans, que ara mateix no vol presentar-se a president. Preguntat sobre com valora el mandat de Josep Maria Bartomeu, ha explicat que "globalment és un mandat molt bo. Les dades no enganyen, si mires els títols guanyats durant la presidència del Barto, la mitjana es alta."

Abans, en una entrevista a RAC1, ha dit que està "tranquil" i amb moltes ganes de saber "què va passar". "Lamentablement, aquests dos últims mesos sense fer res també m'han ajudat a guanyar tranquil·litat", ha afegit.

"Vull saber per què la gent ha fet plorar la meva mare, això no ho perdono" Sandro Rosell Expresident del Barça

L'expresident del Barça diu que la jutge Carmen Lamela ha fet "molt mal", tant a ell com a la seva família i als seus amics. "No li tinc rancor, sí que tinc a dins aquella cosa, i penso que per què va haver de fer allò. Vull saber per què la gent ha fet plorar la meva mare, això no ho perdono", ha explicat, abans de recordar que ha posat una querella a la jutge Lamela per prevaricació. "Si s'admet a tràmit s'obrirà una investigació judicial i ens podrà explicar per què va prendre aquelles decisions en contra de la llei". "M'agradaria molt que tothom seguís de prop aquesta querella que vam presentar al Tribunal Suprem fa uns quatre mesos", ha indicat.

Rosell ha dit que confia "en algunes persones de la justícia". "Al final del nostre procés vaig tenir sort, cal tenir la sort de trobar durant el procés jutges independents capaços de trencar les inèrcies que es generen allà dins", ha relatat. "La presumpció d'innocència és presumpció de culpabilitat, i tu has de demostrar la innocència, és just així, al revés", ha conclòs. "Tot el que va passar és increïble i ens costava molt explicar-ho des de dins de la presó", ha dit Rosell quan li han preguntat per l'escorcoll que va viure a casa seva.

"La presó preventiva és bestial. Hi pot haver casos com el nostre... i esclar, per què he de viure jo tot això?", es pregunta Rosell. L'expresident del Barça ha explicat que des de dins de la presó ell va notar diferències entre els presos que ja han estat jutjats i els que no, com el seu cas: "Els presos penats ja formen part de la família, però el pres preventiu entra i surt, ningú el coneix i té menys drets que el que ja està penat... No pot treballar, no es pot distreure... És molt bèstia a Espanya. En altres països la presó preventiva no pot allargar-se més de sis mesos".

La demanda d'informació dels EUA a Rosell i a Mediapro

Rosell ha dit que no vol "assenyalar" ningú directament, ni a Jaume Roures ni a Florentino Pérez, perquè no té proves per poder demostrar qui li volia mal. "El tema del senyor Roures també és molt curiós. Quan arriba la demanda d'informació dels Estats Units, de mi demanen un extracte bancari, i de la seva empresa demanen extractes bancaris i alguna altra informació més. La jutge Lamela decideix que la meva informació comporti una presó preventiva de dos anys i després acabo sent declarat innocent, així que prevarica contra mi. Mentre que a Mediapro comencen un escorcoll i la jutge Lamela fa que s'aturi i arxiva el cas de Mediapro. I al final, als Estats Units, Mediapro es declara culpable per haver cobrat suborns. Així, la jutge Lamela prevarica en aquest cas a favor de Mediapro", ha remarcat.

"La senyora Lamela s'equivoca i/o prevarica en contra meu i a favor de Mediapro. No dic res més, per això he presentat una querella, per veure què va passar, que ens ho expliqui. No sé res més, em remeto als fets", ha conclòs.

"He guanyat un germà"

Rosell també ha parlat del seu soci, l'empresari andorrà Joan Besolí, que també va ser empresonat. "He guanyat un germà, mai li podré tornar tot el que ha fet per mi", ha explicat, i ha relatat com van acordar que no acceptarien el pacte que els havien ofert. "Ell em va dir que resistiríem junts, que si jo no l'acceptava ell tampoc". Besolí ha dit que ell no té intenció de presentar un llibre: "Vull passar desapercebut, però no puc", ha dit rient. Els dos han comentat la importància que va tenir el suport de Jordi Pujol Ferrusola. "Ens va rebre, ens va ajudar a aconseguir les instàncies... Ens va ajudar moltíssim, me l'estimo molt", ha dit l'empresari.

"Al Sandro li agradava molt el futbol i a mi no m'agrada gens" Joan Besolí Empresari andorrà

Besolí ha explicat com un dia va haver-hi un intent d'assassinat a dins de la presó. "Dos que estaven jugant a ping-pong van començar a barallar-se, van trencar un pal d'escombra i se'l van clavar l'un a l'altre un munt de cops", ha dit Besolí, mentre que Rosell ha afegit: "Ens vam espantar i vam sortir corrents com gallines; era millor no posar-s'hi". Besolí ha explicat que van conviure molt dins la presó, excepte quan tocava veure la televisió. "Al Sandro li agradava molt el futbol i a mi no m'agrada gens", ha dit Besolí, mentre que Rosell ha afegit, entre rialles: "A ell li agrada molt el programa aquest en què se subhasten trasters i jo no podia entendre com li podia agradar allò havent-hi futbol". "L'altre dia vaig parlar amb la Marta [la dona de Rosell] i li vaig dir: «Marta, ara ja saps el que és estar confinada amb el Sandro»", ha dit Besolí, cosa que ha provocat el riure de tothom. L'empresari andorrà ha dit que van "plorar moltíssim". "El Sandro plorava en un llit de la llitera i jo a l'altre", ha explicat, i l'expresident del Barça ha afegit: "Ens intentàvem amagar, però era impossible".

Rosell ha dit que dins de la presó va donar moltes voltes al fet d'haver-se fet amic d'un assassí. "Ens l'estimàvem! I era complicat d'entendre, perquè era un assassí. Hem tornat a la presó amb el Joan un parell de cops a portar sabatilles d'esport a presos que sabíem que no en podien comprar", ha comentat Rosell.

"De sentiment i de cor soc independentista, però de cap encara no" Sandro Rosell Expresident del Barça

Sobre la independència de Catalunya ha dit: "De sentiment i de cor soc independentista, però de cap encara no". I ho ha argumentat: "Hi ha coses que no entenc, com que se censurin algunes parts d'un reportatge a la televisió pública catalana. La realitat és que es va treure un tros del programa", i ha afegit: "Crec que hem d'arreglar moltes coses a casa abans de criticar els altres".

Rosell ha dit que durant aquest temps li ha fallat "molt poca gent". "El fet que els mitjans de comunicació no m'estimessin va fer que em quedés una mica apartat, indiferent. Vam ser molt transparents", ha recordat. "Hi ha mitjans que em van ajudar, els que van començar a publicar la veritat", ha afegit. L'expresident del Barça ha dit que ha parlat amb Joan Laporta després de sortir de la presó. "Molt bé, el Jan", ha dit. "Quan em va trucar li vaig dir que, sincerament, jo no l'hauria trucat a ell i que segurament serà molt difícil tornar a tenir la relació que teníem, perquè tots dos havíem malparlat de l'altre. Però ell em va dir que el 2003 vam fer tots dos una cosa molt gran dins del club", ha relatat. A més ha afegit que dels jugadors quan estava a la presó va voler anar-lo a veure Ronaldinho, però que li va dir que no ho fes perquè es muntaria "un xou mediàtic".

"Quant va costar Neymar? Segons el jutge, 17,1 milions d'euros"

Sobre el cas Neymar, Rosell ha explicat que va haver-hi una persona –"Que no podia ni pagar un advocat, segons ens ha dit gent del seu poble"– que va posar la denúncia i va anar a Madrid. "Va passar per Manos Limpias, es presenta davant l'Audiència Nacional, presenta la denúncia i l'hi admeten. Després ell retira la denúncia però la Fiscalia segueix endavant amb el cas. El resum és que, després de passar per diferents opcions de delicte, quan no saps què posar-hi hi poses que és delicte fiscal, i això és molt interpretatiu", ha recordat. "Això acaba amb delicte fiscal, que el Barça accepta. Jo no l'hauria acceptat, però el Barça sí perquè segons em va explicar Bartomeu l'aval que calia pagar era gairebé del mateix import que la multa. És a dir, era pitjor el remei que la malaltia", ha seguit relatant. "La pregunta que s'ha de fer és qui hi ha darrere del soci que va presentar la denúncia, qui li va pagar la festa i per què va passar per Manos Limpias", ha apuntat. I quant ha costat Neymar? "Segons el jutge, 17,1 milions d'euros. Segons el meu parer, 57,1. Per què? Perquè el jutge va interpretar que els 40 milions d'euros que vam pagar al pare eren salari, per tant, cal fer la resta. I així és als llibres".

Rosell ha dit que té "72 actuacions d'Hisenda" des que va sortir escollit president del Barça i que, amb tot bloquejat, en va rebre alguna mentre estava a la presó. "I la gent pacta molt amb Hisenda perquè com que depens d'una interpretació no vols estar jugant amb la interpretació de gent que saps que no s'hi juga res", ha dit.