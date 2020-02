Zidane i Setién, ànima de jugador a la banqueta

“Els entrenadors que es fiquen als rondos en els dies previs als partits acostumen a ser grans gestors de grup”. L’exjugador i ara entrenador Damià Abella guarda bons records de Frank Rijkaard i Manolo Preciado, els dos tècnics amb qui més estones d’entrenaments va compartir al Barça i al Racing de Santander. És un gest d’acostar-se al jugador, de crear complicitats amb el vestidor. De retallar la distància que separa la banqueta del camp. “Els jugadors riuen una estona amb l’entrenador i connecten amb ell. S’està exposant una mica, es torna vulnerable a segons quines situacions es puguin donar en un rondo”.

Que et puguin fer un túnel, per exemple. És un petit moment de ridícul que t’humanitza com a entrenador. Ho va viure Quique Setién fa pocs dies en un entrenament del Barça, quan Arthur va fintar-li una passada al costat i va colar-li la pilota entre les cames. Els companys van riure i l’entrenador va passar uns segons incòmode, una mica avergonyit. Però posat a la balança, el risc que un jugador et pugui deixar en evidència suma molt més del que resta. “Ajuda a fer més sans els grups”, subratlla Abella.

"Els entrenadors que es fiquen als rondos acostumen a ser bons gestors de grup. Els fa més sans" Damià Abella Exjugador i entrenador

El Reial Madrid-Barça d’aquest diumenge és molt això, de fet. Zinedine Zidane i Quique Setién són dos dels entrenadors de Primera Divisió que es mostren més actius durant els entrenaments dels seus equips. Des del primer dia a Valdebebas s’han emès imatges del tècnic francès participant en els rondos d’escalfament, en els partits reduïts i en les tasques de finalització. Paret amb l’entrenador i remat a porteria. “Que l’entrenador participi dinamitza la tasca i fa que la gent estigui més endollada. Tenir el míster al costat apuja l’atenció del jugador”, reflexiona Jordi López.

Zidane en acció, en el rondo que habitualment ocupa Gareth Bale, l'home que li genera més maldecaps (actualment). pic.twitter.com/rjvQHPbwwP — Sebas Guim (@sebasguim) February 12, 2016

L’actual segon entrenador de la UE Cornellà va debutar a Primera amb el Madrid, després de passar pel filial del Barça. Ell és dels que participen amb els jugadors, ara a Segona B, perquè “et dona aquell feeling amb el futbolista”, però insisteix en la importància de triar bé quan i com jugues amb els jugadors. “Per ficar-te al rondo has de tenir cert nivell. Si no, molestes i ets un problema. Però si tens ritme, ajudes molt”, afegeix.

"Per ficar-te al rondo has de tenir cert nivell. Si no, molestes i ets un problema". Jordi López Exjugador i Entrenador

Zidane i Setién sumen. Si més no, el càntabre era un habitual dels partits reduïts al Betis, on fins i tot havia fet gols que el club lluïa a les xarxes socials. Ara al Barça ha participat en algun rondo del principi de la sessió i dels dies de recuperació. “Als rondos veus moltes coses dels jugadors. Normalment els que més estona passen dins del rondo també són els que més passades fallen i més errors cometen als partits. M’agrada ficar-m'hi, perquè és quan veus de debò com és un futbolista”, va dir Setién quan era a Sevilla.

"Que l'entrenador es fiqui al rondo li resta importància, no m'agrada" Ángel Cuéllar Exjugador i Entrenador

Precisament per la transcendència tàctica que pot tenir un rondo, l’exfutbolista i entrenador Ángel Cuéllar no veu bé que l’entrenador es posi a entrenar com si fos un jugador més. “A mi em van ensenyar la importància del rondo, ja sigui per escalfar o com a exercici amb més contingut, i si t'hi fiques com a entrenador sembla que li treguis serietat o rigor. Tampoc m’agrada que es parli de patxanga o partidet. En tot cas, diguem-li partit reduït. Si no sembla que no hagi de ser útil”. Per a l’exdavanter no és una qüestió que depengui del nivell futbolístic de l’entrenador ni del de l’equip. “Tant és que sigui Zidane o Setién, com si és un equip de Tercera. No veig necessari que l’entrenador s’hagi de posar a fer una tasca. Amb 47 anys no pinto res en un rondo, ja he jugat els que havia de jugar”.

De vegades, però, el mono de vestir-se de curt tira molt, i en la prèvia d’un Madrid-Barça, potser fins i tot una miqueta més.