La Federació nega que tingui a punt un acord per acabar la temporada a la Segona B i Tercera Divisió

La Reial Federació Espanyola de Futbol ha negat haver decidit ja què passarà amb la Segona B i la Tercera Divisió, després de diverses informacions que afirmaven que avui s'anunciaria que els quatre equips que lideraven el seu grup en el moment d'aturar-se la competició (Cartagena, Logroñés, Castelló i Atlètic Balears) pujarien directament a Segona o que la temporada es donaria per acabada sense ascensos ni descensos.

La Federació també ha desmentit que sigui real un missatge que corria a les xarxes que deia: "Acabem de tenir una videoconferència amb el president Luis Rubiales i ens ha comentat que ja tenen aprovat fer un play-off exprés d'ascens, així com descensos, en totes les categories, comptant la classificació de la primera volta. Avui es redactarà el reial decret del govern per no tenir problemes jurídics posteriorment i s'anunciarà durant la setmana". Aquesta informació, doncs, és falsa.

Segons la Federació, "la RFEF no ha decidit, de moment, res en aquest sentit, i lamenta profundament l'existència d'informacions que poden provocar desinformació, per la qual cosa es veu obligada a reiterar la seva falsedat". La RFEF està esperant ordres del govern per veure quan podria jugar-se futbol en categories no professionals per prendre una decisió, ja que el pla de desconfinament anunciat pel govern deixa clar el calendari en el cas de Primera i Segona, però no pas en altres categories. La RFEF prioritza poder acabar la temporada amb un play-off final a la Segona B, però alguns clubs demanen la nul·litat de la temporada. D'altres, acabar-la.

Proposta per crear una nova categoria

La RFEF té previst reunir la seva comissió delegada el pròxim 8 de maig per videoconferència per resoldre la qüestió de la finalització de la temporada actual, amb diferents opcions sobre la taula. Una era decidir que cap equip perdria la categoria, però, en canvi, es podrien viure ascensos amb un play-off amb format reduït. I tot, amb més de 40 clubs demanant a Rubiales crear la temporada vinent una nova categoria, la Segona Divisió B elit. En aquesta segona proposta es crearia una nova divisió de bronze amb dos grups de 20 equips. Els 40 equips seleccionats serien els quatre que baixarien de Segona B, i els classificats entre les 10 primeres posicions de cada grup que no haguessin pujat. Els altres clubs de Segona B quedarien a una quarta divisió que seguiria dient-se Segona B, amb quatre grups.