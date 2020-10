L'Espanyol coneix la derrota davant d'un Rayo atrevit (1-0)

El dia que Diego López ha superat el rècord d’imbatibilitat de l’Espanyol a Segona Divisió, el conjunt blanc-i-blau ha firmat la seva primera derrota del curs davant d’un Rayo (1-0) que ha mantingut invicte el fortí de Vallecas sent fidel a la idiosincràsia del seu barri, de tarannà obrer. Sis jornades després, un equip ha sigut capaç de trencar el mur espanyolista.

No ha descansat en cap moment el conjunt madrileny, que des d’un bon inici s’ha vestit la granota de treball i ha sortit decidit a obrir el camp, pressionant força amunt i exigint a l’Espanyol un enorme treball defensiu al qual no estava acostumat aquest curs. Els blanc-i-blaus han demostrat per què eren, fins aquest diumenge, l’únic equip del futbol professional sense encaixar cap gol i han defensat en bloc els intents d’un rival més vertical que no ha tardat a acorralar-lo. De fet, gairebé tot el primer temps ha transcorregut a la meitat de camp d’un Espanyol que, si bé ha demostrat un gran compromís defensiu, no ha tingut capacitat per progressar.

El conjunt de Vicente Moreno s’ha topat contra un rival incòmode que ha sabut neutralitzar a la perfecció les seves principals virtuts. De Tomás, en el seu retorn a Vallecas, s’ha passat gairebé tot el partit defensant i rebent pilotes en camp propi, d’esquenes a la porteria d’un Dimitrievski gairebé inèdit. No ha tingut continuïtat en atac l’Espanyol perquè ni Vargas, força imprecís per la dreta, ni Puado, ben tapat per l’esquerra, han sigut capaços d’aportar profunditat pels costats. Tampoc els laterals espanyolistes, ben vigilats pels extrems locals, han aconseguit els seus propòsits.

Així, el Rayo ha anat creixent al llarg d’un primer temps en què ha obligat l’Espanyol a sobreviure prop de la seva àrea a les centrades dels seus extrems. La contundència en els duels aeris i per terra de Cabrera i Calero, centrals consolidats a l’eix defensiu, han mantingut la solidesa d’un Espanyol que, en últim terme, sap que sempre pot comptar amb la seguretat de Diego López. En el minut 23, el gallec ha assolit els 474 minuts sense encaixar cap gol i ha superat l’anterior rècord d’imbatibilitat de l’Espanyol a Segona, que feia tres dècades que era en possessió del seu mestre, Tommy N’Kono (473 minuts, el curs 1989-90). El gallec afegeix així un rècord més a la seva col·lecció com a espanyolista, ja que abans havia firmat les millors marques periquites a Primera (586 minuts, el curs 2016-17) i a l’Europa League (374 minuts, el 2019-20).

Imbatibilitat trencada

Vicente Moreno ha intentat capgirar la dinàmica del primer temps donant entrada a diversos jugadors de perfil defensiu. L’entrada, al llarg del segon temps, de Melamed, Embarba i Vadillo ha permès als blanc-i-blaus fer una pas endavant i amenaçar més un Rayo que ha passat de manar a ser dominat. L’Espanyol, malgrat tot, no ha sabut fer mal als madrilenys, únicament amenaçats per un córner que ha acabat en gol anul·lat per fora de joc de Puado. L’equip d’Andoni Iraola no s’ha descompost en defensa ni ha deixat d’insistir en atac per les bandes dels corcons Álvaro García i Isi. Ha sigut aquest últim el que ha connectat de primeres una centrada des de l’esquerra que ha acabat ajustant al pal, de manera que ha fet impossible l’estirada de Diego López. El rècord del gallec s’ha tancat en 537 minuts. L’Espanyol ha intentat reaccionar a l’afegit, però no ha tingut temps per impedir la primera derrota del curs.