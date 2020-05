La Lliga de futbol podria tornar l’11 de juny amb el Sevilla-Betis

“El dia 11 pot ser el dia d’inici real de la Lliga”. Javier Tebas va explicar ahir en una entrevista a #Vamos que el primer partit de la Lliga estatal podria disputar-se l’11 de juny, en la línia de l’anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que va assegurar dissabte que el futbol tornaria a partir del dia 8. El màxim responsable de la competició va matisar que és una previsió, perquè el nou calendari adaptat a la pandèmia del coronavirus depèn de la situació sanitària.

“El govern considera que tot el país estarà en fase dos i es podrà jugar en tots els estadis. No hem de córrer. Hem de seguir les normes sanitàries. Hem de tenir la màxima precaució. Hem viscut moments complicats en aquesta pandèmia. Ara ens toca tenir reunions amb la Federació Espanyola (RFEF) i el Consell Superior d’Esports. Ja estem treballant amb la plataforma televisiva per tenir-ho tot enllestit”, va explicar Tebas. La idea de la Lliga és que es reprengui el calendari amb un sol partit “com a homenatge a tot el que ha passat”: “Volem que el futbol torni amb el Sevilla-Betis a les 10 de la nit”, va afegir el president de la Lliga.

Entrenaments en grups

La rutina de competició ha de passar primer per recuperar els entrenaments sense restriccions. El govern central ha de donar llum verda per encabir-los en el seu paquet de mesures sanitàries del pla de desconfinament. Les sessions de demà passaran per treball en grups de fins a 14 futbolistes sense compartir la mateixa zona del terreny de joc. “Jo crec que els grups de forma completa seran dilluns. Fins llavors no veurem entrenaments complets. Hem de veure com es completa aquesta situació. Haig de dir que no serà igual, perquè les normes sanitàries seran diferents a cada zona del territori”, va assegurar Tebas.

Les urgències esportives comencen a ser notables. Els entrenadors necessiten marge per recuperar els mecanismes dels seus esquemes futbolístics. L’aspecte col·lectiu preocupa tant o més que la situació física per fer front a un ritme de dos partits (o més) per setmana amb màxima exigència.