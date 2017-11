Alfa Romeo torna a la Fórmula 1 de la mà de Sauber

La marca italiana Alfa Romeo torna a la categoria reina la propera temporada després de signar "un acord de col·laboració comercial i tècnic" amb l'equip Sauber F1, segons ha anunciat aquest dimecres l'escuderia suïssa.

"Aquest acord és un pas significatiu en la remodelació d'Alfa Romeo, una marca llegendària que ha ajudat a fer la història d'aquest esport. La marca també es beneficiarà de l'intercanvi de tecnologia i coneixement estratègic amb un soci d'experiència indiscutible", ha explicat Sergio Marchionne, CEO del grup Fiat. A partir del 2018, l'equip serà conegut com Alfa Romeo Sauber F1 Team i portarà motors Ferrari. A més, al monoplaça i a les granotes dels pilots es podrà veure el logotip de la marca italiana.

